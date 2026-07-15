15 luglio 2026

Jannik Sinner dignitosamente brillo a Wimbledon: fra la coppa e lo champagne il ballo dei vincitori è la parte più dura. E meglio non farlo guidare la moto

15 luglio 2026

Al Champions' Dinner di Wimbledon il numero uno al mondo affronta l'avversario più temuto della settimana: un ballo con Linda Noskova. Ma rispetto allo scorso anno ha un'arma segreta

Foto di: ChatGPT

Jannik Sinner dignitosamente brillo a Wimbledon: fra la coppa e lo champagne il ballo dei vincitori &egrave; la parte pi&ugrave; dura. E meglio non farlo guidare la moto

Lo avevamo già visto l'anno scorso e, nonostante l'esperienza, la parte più difficile di Wimbledon per Jannik Sinner rimane l'imbarazzante "ballo dei vincitori". Non battere Zverev o Djokovic, non arrivare alla fine di un torneo massacrante fra caldo, paura e difficoltà: la parte più dura rimane qualche passo di danza con la vincitrice del torneo femminile. Un tradizionale supplizio per i vincitori, attenuato nel 2015 per volere di Djokovic e Serena Williams. Quello che prima era un "gran ballo" è stato ridotto in un ballo lampo di una ventina di secondi, qualche passo (più o meno) a ritmo di musica, e via. Quest'anno però, per evitare di sembrare un pezzo di legno mano nella mano con la ceca Linda Noskova, ha portato al galà di Wimbledon un'arma segreta. Jannik si è presentato a Raffles London, antica sede del ministero della guerra britannico, dopo la mezzanotte, con la coppa di Wimbledon in mano e qualche coppa di champagne di troppo. "Non farmi domande difficili: sono brillo" ha esordito con il presentatore della serata. Poi qualche boccone, la consegna delle repliche dei trofei e infine il momento tanto temuto.

Qualche manciata di secondi sulle note di "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake con la Noskova. Il risultato della performance, c'è da dirlo, è migliore rispetto a quello dello scorso anno con Iga Swiatek. Vuoi per l'alcol, vuoi per l'esperienza passata, Jannik è più disinvolto ma ancora ben lontano dalla sufficienza. Poi è in vena di confidenze, parla della madre Siglinde e della sua nota abitudine ad abbandonare il campo durante le partite del figlio: "Non sono ancora padre — dice sorridendo —, non so cosa significa vedere un figlio sul centrale di Wimbledon...". Poi racconta che con le moto è decisamente meno bravo che con la racchetta, visto che è stato bocciato di nuovo all'esame per la patente: "È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis...". Forse sì, meglio non rischiare di rompersi qualcosa.

https://www.youtube.com/watch?v=T6on1N3RSzk&amp;t=20s

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