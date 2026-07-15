Jannik Sinner dignitosamente brillo a Wimbledon: fra la coppa e lo champagne il ballo dei vincitori è la parte più dura. E meglio non farlo guidare la moto

Lo avevamo già visto l'anno scorso e, nonostante l'esperienza, la parte più difficile di Wimbledon per Jannik Sinner rimane l'imbarazzante "ballo dei vincitori". Non battere Zverev o Djokovic, non arrivare alla fine di un torneo massacrante fra caldo, paura e difficoltà: la parte più dura rimane qualche passo di danza con la vincitrice del torneo femminile. Un tradizionale supplizio per i vincitori, attenuato nel 2015 per volere di Djokovic e Serena Williams. Quello che prima era un "gran ballo" è stato ridotto in un ballo lampo di una ventina di secondi, qualche passo (più o meno) a ritmo di musica, e via. Quest'anno però, per evitare di sembrare un pezzo di legno mano nella mano con la ceca Linda Noskova, ha portato al galà di Wimbledon un'arma segreta. Jannik si è presentato a Raffles London, antica sede del ministero della guerra britannico, dopo la mezzanotte, con la coppa di Wimbledon in mano e qualche coppa di champagne di troppo. "Non farmi domande difficili: sono brillo" ha esordito con il presentatore della serata. Poi qualche boccone, la consegna delle repliche dei trofei e infine il momento tanto temuto.