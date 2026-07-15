Partite per le vacanze? Sono caz*i vostri. C'è un nuovo allarme a Hormuz: ecco cosa succede al prezzo della benzina

La tregua è un lontano ricordo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro l'Iran, che a sua volta ha risposto colpendo due petroliere emiratine con dei missili. Non solo: Donald Trump ha annunciato il ripristino del blocco navale dei porti di Teheran, una mossa che ha provocato l'aumento dei prezzi del petrolio e innescato un ciclo già noto. Prima ci sono avvisaglie di pace, poi attacchi sospetti - quando da una parte, quando dall'altra – poi, puntuale come un orologio svizzero, arriva la chiusura di Hormuz da parte degli ayatollah, poi scattano le minacce statunitensi. E poi? Arriviamo ai caz*i nostri perché il Brent, ovvero il benchmark globale per i prezzi dell'oro nero, schizza verso l'alto. A quest'ultimo giro ha fatto un balzo del 10%, raggiungendo gli 83 dollari al barile: un quarto al di sotto del picco raggiunto lo scorso aprile ma comunque l'incremento più consistente dal cessate il fuoco. Potrebbe trattarsi di un bel guaio per i tanti europei che, da qui alle prossime settimane, effettueranno le loro meritate vacanze spostandosi con auto e aerei. “Il petrolio greggio sta rapidamente perdendo le sue riserve strategiche e non si può escludere un forte rialzo dei prezzi finché il mercato non vedrà una retorica più moderata da entrambe le parti”, ha dichiarato June Goh, analista senior del mercato petrolifero presso Sparta Commodities, ai microfoni di Al Jazeera.