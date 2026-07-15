“La Meloni è stata tradita non da 31 ma da 50” le rivelazioni di Pregliasco (YouTrend) su MOW

La maggioranza è andata sotto alla camera. Per quale ragione e cosa ci dobbiamo aspettare ora? Quanto è probabile che si vada davvero al voto?

La maggioranza è andata sotto per una somma di malumori nei gruppi di maggioranza. Le stime dicono che almeno 40 parlamentari dei gruppi di maggioranza hanno votato no, quindi c'era un malessere diffuso che ha colto l'occasione del voto sull'emendamento preferenze per dare un segnale e rallentare la legge. La probabilità di voto anticipato, secondo me, non è alta, ma è superiore a zero, perché Meloni potrebbe decidere di far saltare il banco ed evitare il logoramento del prossimo anno.

Perché questa legge elettorale è tanto odiata all'interno della maggioranza?

Non la definirei odiata, ma la definirei parzialmente indigesta, soprattutto a componenti della maggioranza come Forza Italia e Lega. Nel caso di Forza Italia, l'idea del premio di maggioranza, per la verità, non è apprezzata, forse da alcuni, e in generale l'idea delle preferenze non è amata dai parlamentari in carica, perché impone, almeno su una parte dei seggi, di affrontare una campagna elettorale molto più onerosa, molto più dispendiosa, più difficile, con meno garanzie.

Possibile che Meloni caschi su un qualcosa che l'italiano medio nemmeno sa di che si tratta?

Possibile che Meloni caschi su un tema così specifico? Beh, diciamo in astratto sì. Non sarebbe il primo caso in cui un voto su un tema non necessariamente al centro delle preoccupazioni dell'elettore medio ha effetti politici dirompenti. In questo caso è chiaro che Meloni comunque aveva messo la faccia sul voto.

Quanti sono i franchi tiratori? Chi potrebbero essere? Tra loro qualcuno potrebbe passare con Vannacci?

I franchi tiratori? Dico almeno 40 perché, considerando i voti precedenti sulle pregiudiziali che ci sono stati alla Camera ieri, è ragionevole pensare che almeno 40 voti siano mancati. Qualora il centrosinistra, l'opposizione, avesse avuto qualcuno che ha votato sì, cosa probabile, ecco che allora dovremmo andare anche sopra i 40, forse verso i 50. Non so se sia alle porte un gruppo di qualcuno, ma certamente parliamo di una defezione molto ampia.