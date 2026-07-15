15 luglio 2026

Che sa la Bersagliera che noi non sappiamo? Ospite di Make Journalism Great Again, Stefania Bardelli, la prima ad abbandonare Vannacci mentre tutti saltavano sul carro del vincitore...

15 luglio 2026

Da Alitalia ai palazzi della politica, fino alla rottura con Roberto Vannacci. Stefania Bardelli, la Bersagliera di Varese per Make Journalism Great Again racconta il dietro le quinte del Generale, il tradimento, la politica e perché oggi gli fa opposizione senza più risparmiare frecciate
Che sa la Bersagliera che noi non sappiamo? Ospite di Make Journalism Great Again, Stefania Bardelli, la prima ad abbandonare Vannacci mentre tutti saltavano sul carro del vincitore...

Stefania Bardelli è nota a tutti come la Bersagliera di Varese, ma in pochi conoscono la sua storia. Iniziata come assistente di volo su Alitalia e arrivata a fare da portavoce per Ettore Rosato quando era vicepresidente della Camera. Tutti, però, ricordano che è stata lei la prima a sostenere Roberto Vannacci, fondando la prima associazione territoriale del movimento “Il Mondo al Contrario” e anche la prima ad abbandonare. Mentre tutti gli altri saltano sul carro del vincitore, lei fonda il movimento Angelo Vidoletti, eroe di guerra e bersagliere a cui deve il suo soprannome, e inizia ad attaccare il Generale da lontano.

Perché lei lo ha conosciuto da vicino e, a differenza dei giornalisti che insinuano questo o quello, dalle esistenti o meno manovre di Renzi ai presunti rapporti con la Russia, la Bersagliera sa tutto e per il momento tiene la bocca cucita. Ne siamo venuti a conoscenza lo scorso inverno attraverso una breve del Corriere della Sera, nella quale si annunciava la sua rottura con Vannacci. La Bersagliera, poi, è nota ai più per le sue comparsate a La Zanzara, non certo una “comunista”, ma ecco, Stefania Bardelli è molto di più e la sua passione politica non sta passando inosservata. Per questo abbiamo deciso di invitarla nei nostri studi di via Melzo a Milano per fare due chiacchiere e provare a capire un po’ di più del fenomeno Vannacci da parte di chi dice di essersi sentita tradita e che ad oggi continua a sparare freccette e frecciatine con il suo bersaglio numero uno. Che in tutto questo vi sia del personale è indubbio, ma lei ci dice di non rosicare per il successo che sta avendo Futuro Nazionale.

D’altronde è una questione di valori, assicura. Lei che è una berlusconiana di ferro, non è comunista, assicura, e a Mediaset ci ha lavorato a lungo come inviata di Mattino Cinque. È stata giornalista sportiva ma conosce bene le dinamiche della comunicazione politica, perché nei palazzi del potere ci è stata a lungo come portavoce nella legislatura più pazza di tutte, quella che si concludeva con il Papeete di Salvini e il Covid, attraversando tutto lo spettro politico italiano. Oggi è consulente Rai e fa una strenua opposizione con il suo movimento in Comune a Varese, tra sinistra addormentata, destra inesistente e piste ciclabili sempre più selvagge.

https://www.youtube.com/watch?v=T6on1N3RSzk&amp;t=20s

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