Che sa la Bersagliera che noi non sappiamo? Ospite di Make Journalism Great Again, Stefania Bardelli, la prima ad abbandonare Vannacci mentre tutti saltavano sul carro del vincitore...

Perché lei lo ha conosciuto da vicino e, a differenza dei giornalisti che insinuano questo o quello, dalle esistenti o meno manovre di Renzi ai presunti rapporti con la Russia, la Bersagliera sa tutto e per il momento tiene la bocca cucita. Ne siamo venuti a conoscenza lo scorso inverno attraverso una breve del Corriere della Sera, nella quale si annunciava la sua rottura con Vannacci. La Bersagliera, poi, è nota ai più per le sue comparsate a La Zanzara, non certo una “comunista”, ma ecco, Stefania Bardelli è molto di più e la sua passione politica non sta passando inosservata. Per questo abbiamo deciso di invitarla nei nostri studi di via Melzo a Milano per fare due chiacchiere e provare a capire un po’ di più del fenomeno Vannacci da parte di chi dice di essersi sentita tradita e che ad oggi continua a sparare freccette e frecciatine con il suo bersaglio numero uno. Che in tutto questo vi sia del personale è indubbio, ma lei ci dice di non rosicare per il successo che sta avendo Futuro Nazionale.