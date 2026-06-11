Taglio delle accise sulla benzina? Magari. Invece in Senato non si presenta nessuno e la seduta continua a slittare: tutti in ferie a giugno?

Il Parlamento si è ingolfato. È un'espressione che giornalisticamente si usa spesso per dire che i lavori parlamentari si sono per un motivo o per un altro bloccati. Beh, nel caso di oggi è una metafora particolarmente e ironicamente calzante. Il decreto carburanti — quello per tagliare le accise e mantenere “bassi” i prezzi alla pompa — ha rischiato di affogare per mancanza di carburante umano nell'emiciclo. Ebbene sì, la scena è surreale. È giovedì, il weekend si avvicina, l'estate bussa alle porte e i banchi della maggioranza sono semivuoti. Qualcuno ha fatto la settimana corta. Le opposizioni se ne accorgono e passano all'attacco, viene richiesta le verifica del numero legale (101 senatori) tre volte: alle 10:40, alle 11:05 e alle 11:27. Il resoconto stenografico (e la senatrice Ronzulli) certificano lapidari: “Il Senato non è in numero legale”.