Elisa Esposito e la foto fake con Kimi Antonelli a Monza? Non è l’unica follia che abbiamo visto in quattro giorni nel paddock

“Congratulazioni Kimi per aver vinto il GP di Monza! È una giornata speciale”. È il testo di una delle centinaia di post su Instagram in cui ci siamo imbattuti domenica sera, dopo il GP di Monza, di ritorno verso casa. A colpirci, però, è un dettaglio in particolare: la faccia di Antonelli, palesemente rimaneggiata. O meglio, ricreata malissimo. Il perché è semplice: pur di mostrare ai suoi follower di essere stata al GP e di aver scattato una foto col vincitore, la nota content creator di OnlyFans Elisa Esposito - sì, quella del corsivo - ne ha creata una con l’intelligenza artificiale, probabilmente nemmeno conoscendo il volto dell’italiano.

Nei commenti c’è chi glielo fa notare, chi si indigna e chi, invece, ci casca forse perché ha prestato attenzione solo alla ragazza (commentando con le solite idiozie). Lei risponde il giorno dopo con un video, a metà tra l’ironia e la presa per il cu*o. “Ciao Kimi, ieri sono rimasti tutti scandalizzati per la foto che ho pubblicato dicendo che fosse intelligenza artificiale. Glielo dici tu che è tutto vero e che non capiscono niente? Comunque sei stato bravissimooo”.