Andy Diaz e un salto triplo sulla sua unica vera patria, lo sport. Da L'Avana alla Diamond League di Bruxelles: la solitudine del profugo trasformata in pura energia cinetica

In un'epoca in cui i burocrati delle radici berciano di bandiere e pedigree identitari, Andy Díaz alza le spalle e ci ricorda che l'atletica leggera bada soltanto all'unica cittadinanza possibile: quella della bellezza del gesto. L'atleta azzurro ha trionfato a Bruxelles staccandosi nel vuoto fino a 17,74 metri e intascando per la quarta volta il trofeo della Diamond League, a dimostrare ancora una volta che l'unica vera patria di un atleta è la sua isola dell'esercizio, quel cantiere interiore dove il corpo si rigenera attraverso lo sforzo e si affranca da qualsiasi appartenenza imposta dall'alto.

A trent'anni suonati, nel pieno della sua maturità agonistica, Díaz si prende l'ennesima rivincita su un destino che pareva condannarlo all'oblio: quella terra di nessuno fatta di sordida burocrazia e quella continua incertezza che rischia di inghiottire chiunque scelga la via dell'esilio, per poter coronare il proprio talento.

La sua è una parabola tutta in salita, che muove dai giorni trascorsi all'Avana fino alla drammatica rinuncia a Tokyo 2021, quando un infortunio e i rapporti ormai logori con la federazione cubana lo costrinsero a rinunciare ai Giochi e a maturare la scelta irreversibile di lasciare l'isola, approdando in Italia senza alcuna garanzia. A salvarlo dalla deriva è stato l'incontro con Fabrizio Donato, campione azzurro e bronzo olimpico a Londra 2012, un uomo che non si è limitato a fargli da allenatore: Donato lo ha accolto a casa sua, trasformandosi in una vera guida umana, oltre che nel mentore del suo innato talento. Con le Fiamme Gialle e la maglia azzurra, Díaz ha trasformato la solitudine del profugo in pura energia cinetica: dal bronzo olimpico a Parigi fino alla barriera dei 18 metri superata con un clamoroso 18,15.