Andy Diaz e un salto triplo sulla sua unica vera patria, lo sport. Da L'Avana alla Diamond League di Bruxelles: la solitudine del profugo trasformata in pura energia cinetica

In un'epoca in cui i burocrati delle radici berciano di bandiere e pedigree identitari, Andy Díaz alza le spalle e ci ricorda che l'atletica leggera bada soltanto all'unica cittadinanza possibile: quella della bellezza del gesto. L'atleta azzurro ha trionfato a Bruxelles staccandosi nel vuoto fino a 17,74 metri e intascando per la quarta volta il trofeo della Diamond League, a dimostrare ancora una volta che l'unica vera patria di un atleta è la sua isola dell'esercizio, quel cantiere interiore dove il corpo si rigenera attraverso lo sforzo e si affranca da qualsiasi appartenenza imposta dall'alto.
A trent'anni suonati, nel pieno della sua maturità agonistica, Díaz si prende l'ennesima rivincita su un destino che pareva condannarlo all'oblio: quella terra di nessuno fatta di sordida burocrazia e quella continua incertezza che rischia di inghiottire chiunque scelga la via dell'esilio, per poter coronare il proprio talento.
La sua è una parabola tutta in salita, che muove dai giorni trascorsi all'Avana fino alla drammatica rinuncia a Tokyo 2021, quando un infortunio e i rapporti ormai logori con la federazione cubana lo costrinsero a rinunciare ai Giochi e a maturare la scelta irreversibile di lasciare l'isola, approdando in Italia senza alcuna garanzia. A salvarlo dalla deriva è stato l'incontro con Fabrizio Donato, campione azzurro e bronzo olimpico a Londra 2012, un uomo che non si è limitato a fargli da allenatore: Donato lo ha accolto a casa sua, trasformandosi in una vera guida umana, oltre che nel mentore del suo innato talento. Con le Fiamme Gialle e la maglia azzurra, Díaz ha trasformato la solitudine del profugo in pura energia cinetica: dal bronzo olimpico a Parigi fino alla barriera dei 18 metri superata con un clamoroso 18,15.
Questa vicenda personale si intreccia a un paradosso più ampio: sulla pedana del salto triplo globale, il podio è interamente monopolizzato dall'eccellenza cubana, seppur frazionata in passaporti d'adozione. C'è Pedro Pichardo che salta per il Portogallo, c'è Jordan Díaz che regala medaglie alla Spagna, e c'è Andy che sventola il tricolore italiano. Tre figli della stessa terra e della stessa scuola, rivali feroci coordinati dal medesimo, identico spartito ritmico.
Siamo, prima di tutto, cittadini del mondo, spiriti nomadi la cui dignità risiede nel diritto primordiale di essere accolti. Quando Andy, Pedro e Jordan staccano, mettono in atto una radicale deterritorializzazione del talento: sradicano una tradizione tecnica dalla sua origine geografica e la proiettano in un flusso globale che non considera l'apparato di Stato.
È un ritorno inconsapevole alle origini stesse dell'agonismo ellenico. Già nell'antica Grecia, alle prime Olimpiadi, l'idea moderna di Stato-nazione non esisteva. Non si gareggiava per una burocrazia centrale, ma per se stessi, per la reputazione della propria polis, o persino per un mecenate che ne avesse riconosciuto il valore. Ciò che contava era l'eccellenza del gesto, la virtù atletica pura e l'onestà della prova, del tutto indifferente ai confini geopolitici.
L'essere umano definisce se stesso attraverso la disciplina, l'addestramento e il costante superamento dei propri limiti. L'atletica resta la forma di giustizia più pulita che ci sia: si parte da soli con il proprio bagaglio di cicatrici, ma si appartiene soltanto al punto esatto in cui si ha il coraggio di atterrare.