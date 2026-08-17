“Il meglio di noi” è nello sport. Cazzullo elogia i campioni di atletica e nuoto e sculaccia i politici alla Roberto Vannaccius. Altro che la “bomba d’amore” di Lavitola a Ranucci: l’Italia che funziona (e fa share sulla Rai) è un’altra

Trasformare lo sport in una metafora della vita è un esercizio molto rischioso. Un po’ perché non è vero che in pista vincono “sempre” i migliori, un po’ perché le regole delle discipline sportive sono troppo rigide per contenere le variabili della vita fuori dai campi, oltre il novantesimo o il taglio del traguardo. È vero invece che lo sport è una buona unità di misura per valutare momenti e atteggiamenti di un popolo in un determinato momento. Non l’unica chiave di lettura, ma una delle possibili e forse più efficaci. Il confronto che Aldo Cazzullo fa sul Corriere della sera è per antitesi: da una parte tutto il meglio dell’Italia, dunque le vittorie e i successi (individuali e di squadra) agli Europei di nuoto a Parigi e agli Europei di atletica a Birmingham; dall’altra il peggio (o al massimo il meno peggio) della politica italiana e del dibattito sulla “bomba d’amore” regalata da Valter Lavitola a Sigfrido Ranucci. Nel nuoto siamo arrivati secondi nel medagliere (con più podi), nell’atletica siamo primi. Ai vertici in discipline che “non lasciano spazio all’estro, alla fantasia, all’improvvisazione, e neppure (salvo rari casi) alle valutazioni degli arbitri”, dice Cazzullo. E in entrambe le manifestazioni i fenomeni della nostra squadra non hanno deluso, ma l’oro nella 4x400 a Birmingham ha dimostrato che dietro alle prime linee c’è un movimento che funziona. Una bellezza che stona con la bruttezza dei video realizzati con Ia da Roberto Vannaccius nelle vesti di imperatore distopico.