L’oro di Sara Curtis a Parigi, un paese di tuttologi e l’onere di ricordarci che l’Italia è un paese razzista

Oggi va a Sara Curtis l’onere e l’onore di ricordarci tutto questo. Come se l’identità nazionale fosse un promemoria qualunque, inamovibile e univoco, cosa che chiaramente non è ma che a qualcuno piacerebbe tanto che lo fosse. Di papà italiano e mamma nigeriana, la classe 2006 di Savigliano, Piemonte, si è presa con forza il record mondiale nei 50 dorso agli Europei di Parigi. 26"63 il tempo sul cronometro, un risultato che supera di 23 centesimi quello ottenuto dall’australiana Kaylee McKeown nell'ottobre del 2023.

Con l’oro appena vinto in vasca quattro, la giovanissima stella del nuoto azzurro sigla una finale da capogiro migliorandosi ancora: è un 26”56 che la consacra ulteriormente tra i grandi. Ribadisce così, con i fatti e il tricolore sul gradino più alto, l’orgoglio sportivo nazionale, la disciplina, il sacrificio. E noi, comodamente da casa, ci chiediamo che senso abbia, ogni volta, fare polemica o rievocare caratteristiche fenotipiche di fronte all’avverarsi di sogni, alla riscrittura di pagine di sport. Al sorriso genuino di una ragazza che vede concretizzarsi il frutto del proprio duro lavoro. Comodamente da casa, ci arrovelliamo sul significato ultimo di grandi storie come questa e di come, in modo simile alla migliore delle partite di Monopoli, torniamo alla casella di partenza.