Attenzione, a leggere questi numeri in Ferrari è scoppiata la guerra tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc: un bene per il Mondiale?

Lewis Hamilton e Charles Leclerc in questa prima metà di stagione se le sono suonate a ogni GP, facendo felice la Ferrari. A raccontarlo sono i numeri, che non mentono: nei primi 11 Gran Premi, il monegasco è davanti 6-5 nel confronto in qualifica, ma il distacco medio tra i due è appena di 50 millesimi. La coppia più equilibrata di tutta la F1.

Non è una guerra fatta di accuse, tensioni o problemi dentro al box. È una guerra di millesimi. Charles ha avuto la meglio sul giro secco, ma Hamilton è rimasto praticamente sempre lì, a pochi centesimi, pronto a rispondere. In Belgio, per esempio, la differenza in Q3 è stata di appena due millesimi. A Barcellona, invece, il margine più ampio: 237 millesimi a favore del monegasco in Q2, prima di chiudere la qualifica contro le barriere.

Per il resto, equilibrio assoluto anche in gara, con Sir Lewis ad avere la meglio per 6-5. Nel Mondiale, invece, il gap più ampio: 31 punti, su cui pesa - e non poco - il periodaccio di Leclerc tra Canada e Barcellona, compreso Monaco. Per la Ferrari è una notizia enorme, perché avere due piloti così vicini significa spingere entrambi a dare qualcosa in più, ogni volta che scendono in pista.