Davvero Mercedes vuole penalizzare Kimi Antonelli a Monza? Se dovesse succedere è perché Toto Wolff è un genio

La squadra ha costruito il suo vantaggio anche proteggendolo nei momenti più delicati, senza caricarlo di responsabilità inutili. Ha lasciato che imparasse, ha gestito gli errori e ha trasformato ogni difficoltà in un passaggio della crescita. Ora potrebbe fare lo stesso a Monza, scegliendo il momento meno dannoso per pagare il conto dell’affidabilità.

“Continuo a sperare che non dovremo prendere penalità”, ha detto Wolff. “Dobbiamo decidere quando sarà necessario e su quali piste”.

La scelta non è ancora definitiva, ma il ragionamento è chiaro: meglio perdere qualcosa a Monza, dove Kimi avrebbe comunque una chance di rimonta, che trovarsi più avanti con una penalità da scontare su un circuito molto più difficile. E se alla fine Mercedes dovesse davvero scegliere l’Italia, il paradosso sarebbe questo: la squadra potrebbe togliere pressione ad Antonelli proprio nel weekend in cui tutto il pubblico si aspetta il suo capolavoro.

Una situazione che fotografa alla perfezione il modo in cui Mercedes sta gestendo il suo diamante: con attenzione, senza forzare nulla e senza dimenticare che dietro il leader del Mondiale c’è ancora un ragazzo di 19 anni. I campionati si vincono anche così.