Marc Marquez è di nuovo in crisi col braccio? Sì, ma il paradosso è che non sta male. Forse è tornato quello di inizio anno

Silverstone non gli è mai piaciuta, tant’è che ci ha vinto “solo” due volte in carriera, eppure il problema è un altro. Il braccio destro, che sembrava guarito per l’ennesima volta dopo l'operazione seguita alla caduta di Le Mans - quando i medici avevano asportato materiale osseo e viti piegate - adesso pare quello di inizio stagione: è come se in alcune circostanze smettesse di funzionare correttamente, dandogli dei fastidi difficili da prevedere e soprattutto da affrontare in pista.



Tirando a indovinare, Marc perde efficacia in circuiti veloci e quindi fisici, dove sei obbligato a spingere sul manubrio a oltre 200 all’ora per far girare la moto. E, sempre a guardare i risultati, soffre soprattutto la domenica, quando il corpo è già provato da giorni sulla MotoGP e l’intensità richiesta dalla gara è più alta. Il fatto paradossale è che lui non sta male in senso assoluto, il dolore arriva solo in alcuni casi e lo fa come una coltellata: nella giornata di ieri infatti, la compagna Gemma Pinto l’ha fotografato mentre si allenava col motocross, cosa che non fai se il braccio destro ti brucia dal dolore.