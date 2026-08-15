Che la vita è una questione di passo. E sapere quando cambiarlo. Sulla pazienza di Nadia Battocletti, l’Odissea di Nolan e le estati che cambiano

“Mio papà mi ha insegnato che i record cadono, le medaglie invece restano” dice Nadia Battocletti, dopo un oro perfetto nei diecimila metri. È una grande verità. Non si dovrebbe cercare l’assoluto con le proprie gambe, ma il relativo. La vittoria rischia di essere un soggetto astratto se non la cuci addosso alle gambe, al cuore, al fiato di quel momento. Non si vince mai e basta, si vince sempre stavolta, qui e ora. Battocletti spiega: “Il segreto di un diecimila è la pazienza: c’è sempre il tempo di chiudere i buchi”. Tutto sta nel cogliere il momento giusto per cambiare il passo. Mentre tutte, a duecento metri dalla fine, “non erano regolari e cambiavano traiettoria”, lei è partita, le ha lasciate indietro, correndo meglio delle altre, respirando meglio di tutte. L’aria, pneuma, è il soffio vitale, l’anima, lo spirito.