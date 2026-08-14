Signori, stiamo per raccontarvi la F1 come non è mai stato fatto, direttamente da Zandvoort: abbiamo un pilota di F1, una squadra italiana e tanto backstage

Per farlo, saremo in due. Abbiamo pensato a tutto questo per provare a raccontare la F1 come mai è stato fatto: non soltanto durante le sessioni, ma anche nei momenti di preparazione, nei briefing, negli spostamenti, nelle pause e in tutte quelle situazioni che normalmente sono inaccessibili, fino alla gestione degli attimi in pista.

Molto più, quindi, di una semplice intervista. Ci sarà anche quella, anzi, quelle, ma non sarà l’unica parte. Ci saranno testimonianze e momenti esclusivi, che poche volte si possono cogliere da lontano, guardando un televisore. Il pilota e la squadra, poi, sembrano nati per stare qui, su MOW: molto spesso i più dritti del paddock, con un’anima e degli interessi che vanno ben oltre i motori e la F1.

Li abbiamo scelti proprio per questo e loro hanno fatto lo stesso. Un ragazzo e una squadra che, fin qui, hanno stupito per risultati e personalità, lungo tutta la prima metà di stagione. In Olanda li incontreremo, prima che il caos del fine settimana cominci ufficialmente.

Rimanete sintonizzati.