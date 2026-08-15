“Chi ci crede vince”, come Gianmarco Tamberi: l’oro agli Europei, l’essenza dell’operaio ribelle di Jünger e quella frase scritta sul braccio

La chiave di quel miracolo la custodisce il suo stesso corpo, scritto e vissuto. Sul braccio sinistro di Tamberi non c'è un tatuaggio d'impulso o un vezzo estetico, ma un manifesto: tre frasi in inglese, tracciate a mano, una sorta di mantra da ripetere mentalmente, prima di salire in pedana. "Trust your mind, trust your body, trust yourself" – "Fidati della tua mente, del tuo corpo e di te stesso". Un promemoria spietato e necessario per sopravvivere a due anni di calvario, tra malanni fisici, cartilagini in rivolta e le sentenze feroci di chi lo dava per spacciato. E dopo la vittoria, il pensiero vola al primo compleanno della piccola Camilla che finalmente può gioire dopo aver visto il papà prendere "schiaffi a destra e a manca”. Una lezione spettacolare, impartita alla faccia dei milioni di anonimi che popolano le paludi del web: la onnipresente tribù degli sfigati digitali, la massa del risentimento, individui incapaci di un'azione eroica che covano un'impotente invidia sociale e trovano ristoro solo nel veder fallire chi osa eccellere. Tamberi li ha sfidati, esibendo la sua iconica barba a metà – inconsapevole forse che a Sparta quel taglio era il marchio d'infamia per i disertori, una calzante analogia con i vili che lo hanno bollato da dietro una tastiera. Ma alla faccia di chi non ha mai saltato un ostacolo in vita sua se non per sputare veleno da uno schermo, Gimbo ha risposto stringendo i denti e trionfando in silenzio. Sì, Tamberi è tornato, intoccabile e immensamente più in alto di tutti.