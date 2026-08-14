Altro che rivoluzione, la FIGC di Malagò è da Prima Repubblica: Bergamini, Catapano e il Circolo Canottieri

Passato il brusìo della breve (ma intensa) relazione amorosa con Maldini e Leonardo, si è tornati prima di tutto a decidere chi dovesse sedere sulle poltrone della Federazione. Quella è sembrata l’emergenza. Del progetto e di cosa si farà per rilanciare il calcio italiano, ormai in affanno quasi irreversibile dopo le tre mancate qualificazioni ai mondiali, semmai ce lo spiegheranno dopo. Importante, a quanto pare, era sistemare tutto tra amici.

Ed è curioso osservare come le partite di calcetto del Circolo Canottieri Aniene di qualche anno fa, non fossero solamente sgambate per passare delle ore insieme o la scusa per tornare più tardi a casa, ma era lì dentro che ridisegnava il mondo del pallone italiano. Pazzesco.

Sembrava quasi un caso, o comunque un semplice attestato di stima del Presidente verso un allenatore che aveva almeno portato a casa, dopo tempi bui, un titolo europeo, la forzatura per rimettere Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana. L’amico del calcetto Malagò aveva deciso così, dopo i tentativi flop con Guardiola e l’assurdo affaire Pirlo, e fin da subito se n’era assunte tutte le responsabilità anche di fronte a chi mugugnava per quello strappo del Mancio con gli azzurri e la scelta di prendere i soldi in Arabia Saudita.