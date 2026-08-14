Thomas Ceccon che manda a fanculo la retorica dello sport ci fa impazzire: “piuttosto che rifare i 200 dorso preferirei zappare” altro che soldatino grato

Ma il vero inizio è anni dopo, scaturito da un fuoco nero e privato: è adolescente già votato al sacrificio, quando scopre sui social il tradimento della fidanzata. E lui trasforma quel rancore sentimentale in un uragano di rabbia agonistica. Non c’è spazio per l'eroismo patinato in lui, niente mito fondativo o vocazione sacra: Ceccon è uno dei quei rari campioni capaci di nutrirsi di rabbia sorda e mutarla in positività e impresa straordinaria.

Quando il mondo si è fermato per idolatrarlo a Parigi, lui ha smontato la baracca con un gesto rimasto nella storia: per allontanarsi dal caldo torrido del Villaggio Olimpico, dai letti di cartone, dalle migliaia di profilattici distribuiti e conseguenti sfoghi copulativi dietro l’angolo, lui ha preferito prendere un telo e stendersi sull'erba del parco, per addormentarsi vicino a una panchina. Il re nudo, colto nel sonno profondo di chi non ne può più dellea solita tiritera attorno alle medaglie e della sempre più soffocante diplomazia, ritualizzata dagli uffici stampa. Da lì in poi, Ceccon ha collezionato una lunga serie di exploit e insofferenze, compreso lo scontro generazionale con la Divina, l’inattaccabile monumento natatorio che è Federica Pellegrini. Su di lei ha osato dichiarare: “Per me non rappresenta niente, si fa i fatti suoi”. Non è cattiveria gratuita, ma insegnamento di vita di una creatura nietzschiana, che rifiuta radicalmente di pagare il dazio della riverenza ai totem istituzionali.

Ceccon appartiene alla stessa stirpe contraddittoria degli Andre Agassi, quello che urlava al mondo il proprio odio viscerale per il tennis, pur essendo costretto a dominarlo. È la maledizione dei giganti che quando si guardano allo specchio vedono altro: possedere un talento mostruoso che ti incorona re e, contemporaneamente, desiderare solo di essere lasciato in pace. W Thomas Ceccon.