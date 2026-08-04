Ma quanto è “nature” Greg Paltrinieri? Oggi quarto nella 10 KM dell’europeo di Parigi dopo i gatti morti nella Senna e tutto il resto: “Preservativi alle olimpiadi? Accanto ai cucchiai”



E depilarsi? Essenziale per Paltrinieri, lo fa sentire più leggero in acqua. Racconta persino di aver avuto un periodo, durante la sua adolescenza, in cui voleva togliersi anche il primo strato di pelle per sentire ancora di più: stare in acqua è come volare, quindi serve sentirsi più liberi possibile, anche da ulteriori pesi del corpo.

Buttarsi nella Senna? Come buttarsi dai Navigli di Milano o nel fiume Po a Torino: acqua di fogna. Paltrinieri lo conferma totalmente inadeguato, corrente contraria compresa. Fatto a favore di spettacolo, scenografico e sicuramente un’immagine ad effetto vista da fuori: nuotare sotto la torre Eiffel è strepitoso a vedersi, ma un incubo per chiunque come lui ci abbia nuotato davvero. Ma Gregorio, senza macchia e senza paura e con un pudore appena accennato, racconta anche di quella volta che si cagò addosso durante un allenamento in Cina. Ma la causa era stata l’acqua? Non proprio. Se mai quelle bancarelle che vendevano pipistrelli morti da gustare tra il 2018 e il 2019, non a caso, fa notare Greg, qualche tempo prima dell’esplosione della pandemia: “Mi sono allargato, ho tolto il costume e ho fatto. Poi l’ho rimesso e ho continuato a nuotare”. Nature, lo definisce. Finito il giro di allenamento, poi, è uscito dall’acqua e via. Gregorio racconta anche che ad altri nuotatori capita di vomitare.



Alle olimpiadi succede di tutto: “A Rio volevano cancellare la gara in mare perché sotto avevano trovato dei cadaveri”. Anche con il rischio di immergersi in acqua contaminata, gli atleti si buttano comunque. D’altronde lo stesso Paltrinieri aveva raccontato di essersi ritrovato a nuotare in linea d’aria con un gatto morto galleggiante. A sentire questa intervista il nuoto diventa una sorta di prova di coraggio alla Ciao Darwin, ma la verità è che a sostenere tutto ciò c’è una dedizione che Greg esprime con molta leggerezza e naturalezza. Dalle sue parole emerge un sottotesto che sembra recitare: io voglio nuotare e vincere, a qualsiasi condizione. Per questo l’intervista al Jeantoneria diventa interessante anche per chi non segue lo sport: il nuoto per Gregorio Paltrinieri non è solo una disciplina sportiva, è un modo di vivere la vita. Sarà per questo, o anche per l’improvvisa cotta per Gregorio (che la Fiamingo mi trafigga con la sua spada) che mi è venuta una gran voglia di iscrivermi in piscina.

L’amore per la NBA e in particolare per i NY Knicks gli fa dichiarare che sarebbe disposto a tutto pur di vederli vincere, persino buttarsi nel Naviglio: vittoria è stata e noi stiamo ancora aspettando che Greg si tuffi nelle torbide acque milanesi. Nel frattempo, oggi a Parigi si è appena conclusa la gara dei dieci chilometri all’europeo di nuoto e Paltrinieri non ha vinto, ma ha compiuto una incredibile rimonta dall’ottavo al quarto posto. Greg ha appena rilasciato delle dichiarazioni con evidente tono deluso: “Non mi sentivo benissimo, sono qui per “studiare” in vista dei Giochi di Los Angeles, ma la strategia è tutto in queste gare e io l'ho sicuramente sbagliata. Certo non posso andare così male dal quinto al nono chilometro, perdo troppo e non va bene perché poi si fa fatica a rientrare”. Lungi da MOW essere piacioni e paraculi, ma questa ci sembra la perfetta sintesi dell’intervista e, a questo punto, per tirarlo su, bisogna ricordare a Paltrinieri ciò che lui stesso ha dichiarato: “Cosa non si potrà dire di Gregorio Paltrinieri? Che non era un combattente”.