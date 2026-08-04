La vera commedia italiana è Filippo Pelati che fa Freddie Mercury a Parigi e vince l’argento nel nuoto artistico, perché la performance inizia prima

C'è qualcosa della libertà di Amici miei in tutta questa storia. Non perché Pelati faccia una supercazzola col corpo, ma perché per qualche secondo ignora il galateo non scritto dello sport. Le zingarate funzionavano così: sospendere il buon senso, rompere il copione e fare una cosa che nessuno si aspetta. Pelati prende uno sport fatto di precisione e disciplina e, prima della perfezione tecnica, si concede il lusso di fare una scena. Poi entra in acqua e non sbaglia nulla: zero penalità. Come a dire che il teatro non esclude il rigore. Anzi, a volte lo completa. Ha preso uno sport fatto di precisione e controllo assoluto del corpo e per un momento lo ha liberato dalla sua rigida postura. Ha aperto il petto e fatto uscire un po’ di teatro. Poi ha eseguito con assoluta precisione, con zero penalità assegnate.

Che poi il nuoto artistico, per sua natura, è già una forma di spettacolo. Devono calcolare tutto e allo stesso tempo far sembrare tutto naturale. Una contraddizione in termini: la perfezione costruita deve sembrare spontanea. E Pelati cosa fa? A inizio gara mette in scena un favoloso “vaffanculo” a quegli standard stantii che vengono imposti agli uomini sportivi. Questa è l’impressione. E con quale grazia lo manifesta!

Pelati ha semplicemente portato quella logica fuori dall’acqua e ha fatto quello che nella vecchia commedia italiana facevano i personaggi più riusciti: si è caratterizzato. Ha preso l’eccesso e lo ha reso linguaggio. Lo ha capito che il rischio più grande oggi non è sembrare ridicoli, ma sembrare tutti uguali. Viviamo circondati da persone che esultano senza scomporsi troppo. Un universo distopico fatto di pose ed espressioni ben impostate. Poi arriva uno che decide di fare il protagonista e lì, al contrario di ciò che si può pensare, succede qualcosa di antico: alcune persone sorridono, altre si chiedono: “ma questo cosa sta facendo?”, altre ancora dicono: “finalmente”. Esattamente il meccanismo che ha creato i grandi personaggi della commedia italiana. Il personaggio che divide perché “ci dice qualcosa” e resta.

Se Alberto Sordi fosse passato da una piscina olimpica, probabilmente non si sarebbe fermato a guardare il punteggio. Avrebbe guardato l'ingresso in scena. Esagerato? No. Senza senso? Neanche, anzi, semplicemente in linea con il mood della coreografia subacquea che avrebbe eseguito di lì a poco. Pelati non è stato il campione marmoreo da copertina, ma l’uomo con la vanità e il gusto del teatro che attira l’applauso, anche per il momento che precede la prestazione sportiva. Guai a dire che si sia comportato da macchietta. Filippo Pelati ha vinto un argento europeo mettendo il turbo gay, sfacciatamente. E per qualche secondo ha dimostrato che lo sport non è solo prestazione, ma anche teatro. E cosa c’è di più vero e umano del teatro? E poi ha gareggiato nel nuoto artistico. E l'arte, si sa, comincia sempre un attimo prima che si alzi il sipario.