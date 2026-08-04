Attenzione, Marc Marquez e la fidanzata Gemma Pinto si sposano? L’indiscrezione dalla Spagna non sembra solo roba da pausa estiva

A tirare fuori l’indiscrezione sono i colleghi spagnoli (anzi, catalani) di El Nacional, che con un video sui proprio profili social hanno azzardato la possibilità di un matrimonio in arrivo tra Marc Marquez e Gemma Pinto, fidanzati da maggio 2023. A catturare immediatamente l'attenzione dei colleghi è stata una fotografia in primo piano in cui si nota chiaramente un anello scintillante indossato da Gemma. A rendere la suggestione più accesa poi, è stata la didascalia scelta per accompagnare il post: un semplice simbolo dell'infinito (∞). Un messaggio essenziale ma dal forte impatto simbolico, subito interpretato come una promessa d'amore eterno e il preavviso di un imminente matrimonio. Forse troppo, forse poco. Se non altro El Nacional non è solito occuparsi di motori, quindi è improbabile che la notizia sia stata gonfiata per scongiurare il piattume della pausa estiva.