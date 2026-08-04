Attenzione, Marc Marquez e la fidanzata Gemma Pinto si sposano? L’indiscrezione dalla Spagna non sembra solo roba da pausa estiva

A tirare fuori l’indiscrezione sono i colleghi spagnoli (anzi, catalani) di El Nacional, che con un video sui proprio profili social hanno azzardato la possibilità di un matrimonio in arrivo tra Marc Marquez e Gemma Pinto, fidanzati da maggio 2023. A catturare immediatamente l'attenzione dei colleghi è stata una fotografia in primo piano in cui si nota chiaramente un anello scintillante indossato da Gemma. A rendere la suggestione più accesa poi, è stata la didascalia scelta per accompagnare il post: un semplice simbolo dell'infinito (∞). Un messaggio essenziale ma dal forte impatto simbolico, subito interpretato come una promessa d'amore eterno e il preavviso di un imminente matrimonio. Forse troppo, forse poco. Se non altro El Nacional non è solito occuparsi di motori, quindi è improbabile che la notizia sia stata gonfiata per scongiurare il piattume della pausa estiva.
Sempre secondo El Nacional, l’indizio decisivo è stato durante il matrimonio di un cugino presso il Palau de Margalef, dove pare che Marc e Gemma abbiano ricevuto dagli sposi una tradizionale statuetta della coppia che, per usanza, viene riservata a chi sarà il prossimo a convolare a nozze. Nello specifico si tratterebbe della figurita dels nuvis, un oggetto simbolico e augurale riservato ufficialmente alla coppia invitata scelta per essere la prossima a pronunciare il fatidico «sì», un po’ quello che in Italia è il lancio del bouquet.
Al momento, chiaramente, né il pilota spagnolo né l'influencer hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire i rumor, anche se c’è da aspettarsi che qualcuno lo chieda a Marc Marquez durante la settimana di Silverstone, dove la MotoGP correrà questo weekend in seguito a tre settimane di pausa estiva.