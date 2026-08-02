Maverick Vinales a fuoco sulla sua sostituzione a Silverstone: “Smettete di scrivere articoli stupidi su di me”

A quanto pare Maverick Vinales non si schiererà per il GP della Gran Bretagna a Silverstone, dove sulla KTM del Team Tech3 dovrebbe esserci Pol Espargarò. L’indiscrezione è partita dai colleghi di Motorsport.com, anche se avevamo cominciato a ipotizzare questa sostituzione già dal sabato di Assen, lo scorso 27 giugno, quando le dichiarazioni di Vinales avevano cominciato a rimbombare un po’ troppo forte in sala stampa.



Un riassunto in breve: KTM propone a Vinales un accordo informale per passare nel team ufficiale nel 2027, lui accetta, loro cambiano idea a causa delle sue prestazioni deludenti nella prima parte della stagione che sono dovute in parte all’infortunio subito alla spalla lo scorso anno. Maverick racconta quindi che “se dovessi restare fuori dalla MotoGP sarebbe soltanto colpa di KTM”, cosa che evidentemente non piace ai vertici dell’azienda austriaca. Si continua a parlare, passano i GP e la situazione non fa che aggravarsi. Il che ci ha riportato con la mente a due divorzi piuttosto clamorosi della MotoGP moderna: il primo, che tutti ricordano, è il divorzio tra Vinales e Yamaha ad agosto 2021, quando entrambi decisero di interrompere la relazione senza arrivare a fine anno. Si parlò molto di Maverick che tira la moto al limitatore sopraffatto dalla rabbia, eppure nel paddock fu dell’altro a far traboccare il vaso. Il secondo invece riguarda KTM, nel 2019: quella volta il divorzio a metà stagione (a settembre) fu tra la casa austriaca e Johann Zarco, con il francese che contestualmente si separò dallo storico manager rinunciando a una solida parte dell’ingaggio. Considerando che queste sono le uniche due volte che pilota e casa ufficiale si sono separati a metà stagione, e considerando che entrambi i protagonisti sono coinvolti in questa storia, era quasi evidente che stavolta non sarebbe potuta andare altrimenti.