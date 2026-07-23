Honda annuncia un romantico addio per Motegi, svela il (non) segreto Quartararo e affida l’ultimo arrivato agli uomini di Marc Marquez

Si parte dal capitolo legato alla malinconia. Al Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, in programma dal 2 al 4 ottobre, vedremo di nuovo in pista Takaaki Nakagami nel ruolo di wild card. Un rientro che sarà un addio in passerella casalinga con l'uscita di Nakagami in sella alla RC213V da 1.000 cc gommata Michelin che ha inevitabilmente il sapore dell'ultimo valzer anche per un'intera era tecnica, prima del passaggio ai motori da 850 cc, all'aerodinamica ridimensionata e al cambio di fornitore unico con le coperture Pirelli. Un test sul campo per raccogliere dati preziosi, certamente, ma soprattutto l'ultimo saluto a un pilota “allevato in casa” e a una tradizione che ha accompagnato la classe regina per decenni.

Poi c’è il segreto di Pulcinella che ha finalmente smesso di essere tale, trasformandosi in ufficialità: Fabio Quartararo vestirà i colori della Honda attraverso un contratto biennale che lo legherà alla casa giapponese fino al 2028. Che El Diablo fosse arrivato ai ferri corti con la Yamaha e avesse la valigia pronta verso l’altra sponda giapponese della MotoGP era noto. Ora la firma sul nuovo accordo chiude una storia durata sette stagioni, condita da un titolo mondiale nel 2021 e da un bottino personale di 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position.