L’Italia prima nel medagliere? Cari pallonari, questi ragazzi, i Sinner, gli Antonelli, quelli del nuoto e della ginnastica vi seppelliranno

Basta guardare cosa è successo all’atletica leggera agli Europei di Birmingham. Gli azzurri hanno letteralmente massacrato la concorrenza in casa dei britannici: primo posto nel medagliere con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Ventidue medaglie totali, primo posto nella classifica a punti a quota 226 ed eguagliato il record di 45 finalisti. Roba da padroni assoluti. La 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati ha beffato la Gran Bretagna per tre centesimi. Larissa Iapichino ha stampato un 7,00 nel salto in lungo vincendo di un centimetro. Massimo Stano e Sofia Fiorini si sono presi l'oro nella maratona di marcia. Questa è la nazionale più forte di sempre. Punto.

Al nuoto la musica non cambia. Agli Europei la selezione azzurra ha fatto il pieno: 43 medaglie totali, 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, surclassando per volume sia Russia sia Germania. Simona Quadarella ha piazzato la terza tripla vittoria consecutiva tra 400, 800 e 1500 stile libero, toccando quota undici titoli europei individuali. Nel frattempo gente come Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e la giovanissima Sara Curtis continua a stare fissa sul podio e rendere gustose proprio le promesse che sono. Poi vai alla ginnastica. Ai Mondiali di ritmica a Francoforte Sofia Raffaeli si porta a casa l’argento al cerchio e il bronzo nell’all-around. Agli Europei di artistica a Zagabria la squadra femminile incassa medaglie, con Manila Esposito oro al corpo libero e argento alla trave e nel concorso a squadre insieme a Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti e Anthea Sisio.