E la sua magia ha travolto Forte dei Marmi, sulla spiaggia, il giorno di Ferragosto in un classico pomeriggio tra cocomero, sangria e gavettoni, fino a quando un ragazzo di 19 anni non ha iniziato a palleggiare sulla battigia. La classe era troppa, lo stile da barrio, il tocco del campione. Due parole, tra stupore assoluto ed entusiasmo, hanno iniziato a risuonare tra lettini e ombrelloni: Franco Mastantuono. Si confondeva tra le altre persone, ma non è scampato all’occhio sveglio di un bambino che ha iniziato a dire a tutti che l’asso del futbol del Real Madrid, appena presto in prestito dalla Fiorentina, era in mezzo a loro.

Visibilio ed eccitazione al massimo con “El Diez” che ha mantenuto la calma del campione e ha iniziato a giocare con gli altri presenti sula spiaggia. Un tiro al volo e una punizione a filo d’acqua. Autentiche perle mentre gli occhi strabuzzavano e la voce si diffondeva su tutta la riviera. Quindici / venti minuti di spettacolo assoluto, tra giocate con il pallone, foto e saluti calorosi con i nuovi tifosi viola. Nella massima normalità, quella parola così sconosciuta nel cosiddetto calcio moderno.

“Eravamo a festeggiare il Ferragosto in spiaggia, così dal nulla abbiamo visto arrivare Franco Mastantuono - racconta a MOW Francesco Graziani, papà dei bambini che hanno giocato con il calciatore argentino -. Era con due amici, ma appena ha notato il pallone si è catapultato con gli altri ragazzini: palleggi, colpi da maestro di ogni tipo, uno spettacolo. Si è dimostrato una persona eccezionale: ha salutato tutti, dato cinque, si è concesso a foto, condiviso sorrisi. Tutto molto tranquillo. Noi eravamo sorpresi e felici di quello che abbiamo vissuto, siamo contenti che sia capitato a noi e sicuramente non ce lo dimenticheremo mai. Queste storie riavvicinano la gente al calcio”. Viva Mastantuono.