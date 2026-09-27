Inevitabilmente, il campionato è l’argomento che non poteva mancare. Prima di Baku lui stesso si era tirato fuori dai giochi, dopo la gara l’idea è diversa. Il gap da Kimi Antonelli è sceso a 66 punti, tanti, ma in questa F1 non è mai detta l’ultima: “C’è molta meno pressione su di me rispetto a lui”, racconta convinto. Stavolta, però, non c’è arroganza: “Ha avuto una stagione incredibilmente impeccabile. In qualifica è stato probabilmente il suo primo errore di tutta la stagione in una sessione ufficiale, eppure è comunque arrivato 5°”.

“Per diverse gare non mi sono proprio considerato in questa lotta, semplicemente perché le mie prestazioni non erano abbastanza buone”, continua invece sulle sue chance di titolo a fine anno. “Ora sento che se la stagione fosse iniziata oggi, o dopo la pausa estiva, sarei stato assolutamente in grado di lottare. Ho un grande svantaggio, ma le cose possono cambiare in fretta”. E il mood non può che essere uno solo: “Non faccio calcoli sull’inseguimento: punto a vincere ogni gara e quel che sarà, sarà”. Non facile, ma nemmeno irrealistico. Prima, però, deve dimostrare che quanto di strepitoso fatto a Baku non rimarrà un caso isolato.