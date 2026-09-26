Frederic Vasseur a fuoco dopo le dichiarazioni di Christian Horner: “Cerca lavoro, lo sanno tutti. Così è difficile”. Ma c’è chi parla di buonuscita già pronta

È infastidito e il tono delle sue risposte lo rivela senza il minimo dubbio. Nonostante ciò, il francese ci tiene a sottolineare il proprio impegno verso il progetto, totale: “Ho il lavoro più bello del mondo, ma le cose stanno così. Mancano sette gare e continuerò a spingere fino all’ultima curva”. E quando gli viene chiesto se sarebbe disposto a lavorare fianco a fianco con Horner in Ferrari, la risposta arriva quasi come una frecciatina mascherata da battuta: “Dovete chiederlo alla mia assistente”.

La questione la chiude così, ma la sensazione è che ci sarà tanto di cui parlare per l’ennesima volta nella storia recente della Scuderia. Anche perché, secondo i colleghi di RacingNews365, la dirigenza avrebbe già una proposta di buonuscita pronta ad essere recapitata.