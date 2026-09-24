Charles Leclerc, Frederic Vasseur e le incognite Ferrari a Baku, tra (possibili) penalità e prestazioni: “Idee chiare, ma non le sveleremo”

“È stata una situazione strana, perché siamo stati molto altalenanti…”, ha confermato al termine delle libere il team principal Frederic Vasseur. “Penso che questa mattina sia andata bene. Questo pomeriggio, invece, siamo stati molto altalenanti da un giro all’altro. Credo sia piuttosto difficile trovare la posizione giusta, la scia migliore”.

A complicare la situazione, per il francese, sono state soprattutto le gomme e il bilanciamento, come da previsione: “Trovare la giusta strada e l’assetto corretto è stato complesso, abbiamo faticato un po’ ma credo sia un problema che ha riguardato anche gli altri. Baku è una sfida particolare, dove i parametri di prestazione variano in modo molto più marcato rispetto a un tracciato normale: basti pensare che sul motore si può guadagnare anche mezzo secondo, oppure che 10 chili valgono 5 decimi. Di sicuro non siamo soddisfatti del bilanciamento attuale e ci aspetta molto lavoro in vista di domani”.

Resta poi da risolvere il giallo del motore, che vede protagonista sempre Leclerc. In Azerbaijan si parla di una possibile penalità in arrivo, nonostante Vasseur abbia fatto chiarezza sul recupero della power unit aggiornata grazie ad ADUO 2, in dubbio dopo il botto di Monza. “Qui stiamo usando quella specifica”, ha confermato, mantenendo invece la bocca cucita sulla possibile penalità. “Ho le idee chiare, ma me le tengo per me”.