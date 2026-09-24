Kimi Antonelli può vincere a Baku nonostante i problemi alla sua Mercedes? La pista parla chiaro, lui un po’ meno

Al termine dei time attack, i decimi che lo separano da Russell, primo e scatenato, sono cinque. Tanti, ma quasi tutti pagati nell’ultimo settore, dove l’inglese ha beneficiato di una scia perfetta fin dopo la linea del traguardo, al contrario di Antonelli che il suo giro l’ha chiuso da solo. La vera zampata, però, arriva nelle simulazioni di passo gara: all’ultimo passaggio pareggia il tempo del compagno, chiudendo bene la sua sessione.

“È stata una giornata compromessa perché, con i problemi che abbiamo avuto, abbiamo perso molti giri in FP1 e metà della FP2, il che non è mai l’ideale”, ha poi raccontato a F1TV una volta tornato nel paddock al termine della seconda sessione di libere. “Nel complesso, però, con i giri che ho fatto mi sono sentito abbastanza bene e in macchina il feeling era buono, anche se ovviamente c’è molto lavoro da fare in vista di domani”.

L’unico vero timore è legato ai problemi patiti in FP1, con Mercedes già al lavoro per esaminare la Power Unit vittima dello stop. Cruciale, infatti, sarebbe recuperarla così da non essere costretti a scontare una nuova penalità in griglia nel prosieguo di stagione, come successo a Monza. Anche perché, va ricordato, sia Kimi che Russell potrebbero già incappare in qualche posizione da scontare per montare il nuovo motore rivisto grazie alle concessioni ADUO.