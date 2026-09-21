Il weekend di Charles Leclerc e della Ferrari a Baku inizia male? Tutta colpa di Monza, ma c’è una speranza

Servirebbe quello e nient’altro, praticamente. L’unica vera speranza per il monegasco, come ha raccontato lui stesso al termine della gara in Spagna ai media presenti in circuito: “Per ora, da quanto ne so, lo stanno ancora controllando il motore. Non so ancora nulla, ma se riuscissimo a salvarlo sarebbe fantastico. Altrimenti, probabilmente a un certo punto andremo incontro a una penalità”.

La situazione è semplice. Senza quella specifica, a Baku i possibili scenari sono due: il primo è quello di correre ancora con quella di inizio anno, meno potente nonostante la differenza sia di pochi cavalli, il secondo è partire indietro ed essere costretti a rimontare. In entrambi i casi, quindi, sarebbe l’ennesimo weekend non lineare per un botto che, oltre a far male sul momento, continua a pesare come un macigno.

Se invece quell’unità riuscisse a essere salvata tutto cambierebbe, oltretutto su un tracciato dove Leclerc è sempre riuscito a fare la differenza (nonostante con questa generazione di monoposto ogni weekend rappresenta un’incognita). E allora, la vera preoccupazione di Ferrari sarebbe la qualifica, vero punto debole in questo 2026.

A raccontarlo, con grande schiettezza, è proprio il numero 16. “La vettura è competitiva in gara, dobbiamo solo cercare di capire come sbloccare maggiori prestazioni al sabato. A mio avviso, la gestione delle prestazioni è ancora più difficile in qualifica. Per questo, non abbiamo soluzioni immediate. Ma qualsiasi cosa possiamo fare per cercare di guadagnare un po’ di prestazioni sarebbe molto utile per il nostro risultato in gara”. Anche col il motore giusto, servirebbe fare più del massimo.