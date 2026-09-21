Ma l’avete visto Valentino Rossi a Zandvoort? Fa un mezzo miracolo (insieme al compagno) nel buco nero di BMW

Caratteristiche che hanno messo in crisi non solo la BMW M4 GT3 numero 46. Ancor peggio è andata ai compagni di box Weerts-van der Linde, pienamente in lotta per il titolo: 33esimi prima di un ritiro al sabato, 22esimi nelle qualifiche di domenica e 15esimi sotto la bandiera a scacchi di Gara 2. In pratica, questo weekend la BMW l’hanno salvata Rossi ed Hesse, in entrambe le gare.

Prima con un rimontone oltre ogni aspettativa, con piloti e squadra protagonisti, poi con una domenica quasi da incorniciare. Dopo la qualifica storta del sabato, infatti, Gara 1 sembrava persa in partenza, ma così non è stato. Il Doc ha portato la M4 dal 35esimo al 25esimo posto una volta rientrato ai box per il cambio pilota - cosa non scontata su un circuito dove non si sorpassa -, poi a completare l’opera ci hanno pensato WRT e il tedesco con un pitstop perfetto e un’ultima mezz’ora tutta all’attacco.

“Abbiamo finito al 12° posto, ma partivamo dal 35° e quindi è stata una bella gara, ci siamo divertiti!”, conferma soddisfatto il Doc. “Purtroppo è un circuito in cui si fa molta fatica a superare, il mio turno iniziale è stato tosto. Nonostante ciò, siamo riusciti a recuperare un po’ di posizioni”.

Sulla parte finale del lavoro, invece, racconta di un team e un compagno praticamente fenomenali: “Il cambio-pilota e la sosta sono stati davvero grandiosi, poi Max è andato fortissimo, ma non essendoci molto spazio per passare non siamo riusciti a fare meglio. Però, è un buon risultato. L’obiettivo per Gara 2 era di partire un po’ più avanti in Qualifica”.