Christian Horner chiama la Ferrari e mette pressione a Frederic Vasseur: “È un sogno, ci andrei anche da dipendente”

Quando Christian Horner parla non lo fa mai a caso. Non succedeva quando era a capo della Red Bull, portata da semplice squadra in griglia a uno dei team di maggiore successo in questa F1, e non succede nemmeno ora che il Circus lo guarda da casa. Anche perché, fin dall’addio a Milton Keynes, la sua è sempre stata una figura al centro di rumors e indiscrezioni. Si era detto che fosse intenzionato a portare un nuovo marchio nel paddock, poi del possibile approdo in Alpine e, alla fine, di un suo avvicinamento a Ferrari.

Tutto fanta-mercato, almeno fino alle ultime ore. “Sono sempre stato un semplice dipendente, ho passato 21 anni seduto al muretto e non ho bisogno di tornare a farlo. A questo punto della mia vita, c’è solo un team per cui accetterei di non avere una partecipazione azionaria”, racconta in un’intervista concessa al Times. Quella squadra, ovviamente, è la Ferrari. “È il marchio più importante della F1. È il sogno. E possiamo dire che sia il gigante addormentato della F1”.