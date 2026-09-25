A Baku Charles Leclerc si arrende alla Ferrari? “Qui avevo un punto di forza, ma con la SF-26 è impossibile”. E per la gara c’è solo una speranza

“In linea generale, la prevedibilità della macchina questo fine settimana è stata davvero difficile”, risponde a chi gli chiede del feeling con una Ferrari sembrata piuttosto ballerina. “Di solito uno dei miei punti di forza qui è l’essere estremamente preciso e rischiare tantissimo con la distanza dai muretti. Questo weekend semplicemente non riesco a farlo perché la vettura non reagisce come voglio, è imprevedibile. Ho avuto questa sensazione anche in qualifica: è migliorata, certo, ma ho dovuto tenermi un margine superiore rispetto a quello che tengo di solito da queste parti”.

La seconda posizione, almeno a caldo, serve a poco. Conta più il distacco pesantissimo incassato da una Mercedes e un Russell inavvicinabili, il riferimento in ogni millimetro di pista: “Quando vedo il distacco da George, è davvero significativo”, continua il monegasco con grande lucidità. “La macchina si guidava meglio rispetto al resto del weekend, ma abbiamo faticato parecchio e nelle prove non eravamo affatto competitivi”.

Una condizione che, per fortuna della Scuderia, ha caratterizzato anche l’avvio di fine settimana degli avversari, su tutti la McLaren: “Penso che noi e loro fossimo sulla stessa barca: alcuni giri erano buoni, ma senza mai trovare continuità. In qualifica abbiamo fatto un lavoro migliore, ma è tutto relativo: otto decimi e mezzo sono un’enormità”.