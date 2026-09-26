Kimi Antonelli impara la (durissima) lezione di Baku, poi avverte George Russell: “Oggi ho guidato come mia nonna, in Malesia voglio rimettere le cose in ordine”

Sul fronte tecnico, invece, resta il rammarico per un cambio di power unit che non si è potuto concretizzare dopo l’incidente del venerdì: “Non eravamo pronti per farlo, avevamo le mani legate. È un peccato perché l’avrei cambiata molto volentieri, ma alla fine è andata così. George ha disputato un weekend fantastico. Io, però, farò in modo di rimettere le cose in ordine il prossimo weekend”.

Una frase, questa, che sottolinea con grande enfasi. L’appuntamento sarà quello della Malesia, pista che Antonelli - come molti altri piloti - ha potuto saggiare solo al simulatore. Nonostante ciò, l’obiettivo è chiarissimo: “Sicuramente farò in modo di tornare al mio livello abituale. Sono sicuro che potremo fare molto bene”. A maggior ragione perché, sul tracciato di Kuala Lumpur, arriveranno anche tante evoluzioni per la sua W17: “È una pista molto bella, davvero molto bella. Vedremo poi come funzioneranno gli aggiornamenti, credo che sarà una buona opportunità per ristabilire un po’ l’ordine”.

Un pacchetto che la Mercedes aspetta da buona parte di questa stagione, soprattutto per fronteggiare una McLaren che su asfalti vecchi come quello malese ha dimostrato di essere la macchina da battere: “Il team è fiducioso. L’ho provato a Brackley e sembra funzionare, però naturalmente, finché non lo metti in pista, non puoi mai saperlo con certezza. Sarà interessante vedere come andremo. Speriamo che ci diano un po’ di prestazioni in più. Non che ne avessimo bisogno questo weekend, ecco”, conclude col sorriso, consapevole di una monoposto inavvicinabile in Azerbaijan. Ha sprecato un’occasione, ma la testa è già alla prossima e le sue intenzioni le ha rivelate senza mezzi termini.