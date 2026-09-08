Non c’è più la musica di una volta solo perché ascoltate sempre i soliti. Anna Castiglia con “Niente di me” dimostra che tra i giovani il talento c’è ancora: dal Premio Tenco ai progetti con Carmen Consoli

“Ma tu lo sapevi che a Catania…?”. Vogliamo iniziare con un gancio che è diventato un cliché catanese, perché l’artista di cui abbiamo scelto di parlarvi i cliché li decostruisce tutti. Non riuscirete a impacchettare Anna Castiglia in un genere preconfezionato da esporre al banco mainstream. Nemmeno se ha sfiorato (per fortuna) X Factor nel 2023. E se usiamo la parola “fortuna” non è per denigrare il talent, ma perché è molto più comune che chi esca da un talent come concorrente abbia davanti a sé un percorso ben tracciato, talvolta non esattamente percorribile liberamente. E infatti Morgan l’aveva eliminata agli Home Visit “per non bruciarla”. Per Morgan era ancora troppo presto per Anna. Eppure, da X Factor in poi, l’artista è riuscita a farsi conoscere al grande pubblico, collezionando un successo dopo l’altro. Ma soprattutto, riuscendo a parlare davvero con la musica, cosa che pochi dei colleghi in vetta riescono a fare.

Castiglia Anna, classe 1998. A Catania il cognome Castiglia strappa subito un sorriso. Anna, infatti, è figlia del comico, cabarettista e speaker radiofonico Giuseppe Castiglia. Cresciuta tra l’ironia del padre e le doti attoriali della madre, Enrica Tranchida, ex attrice del Teatro Stabile di Catania, dove ha conosciuto il marito. E questo mix in Anna si sente tutto e si vede. A partire dalla sua immagine: un viso acqua e sapone, un corpo leggiadro e privo di prorompenze, l’occhialone da vista che ne restituisce uno sguardo più intellettuale, ma anche la capacità di non prendersi troppo sul serio. Anna Castiglia si presenta così. Discrezione, chitarra in braccio, una voce lieve che non ha bisogno di strafare per farsi sentire e una serie di parole che compongono melodie leggere, ma che se ascoltate con la giusta attenzione, risultano pungenti quanto serve.

L’ultimo singolo è Niente di me, uscito venerdì 4 settembre. E se non vi foste ancora convinti di ascoltare l’intera discografia di Anna Castiglia, ci penserà questa ultima fatica a darvi la motivazione necessaria. Il brano parla del disconoscimento di se stessi, causato da una società che ci spinge sempre più a confrontarci con il risultato finale, la ricompensa immediata e, di conseguenza, ci allontana dalla nostra identità. La parte più emblematica del testo si trova forse nell’interludio. Il primo verso recita: “Sono vittima dell’educazione”. L’artista sembra denunciare quella compostezza, quella coerenza che ci autoimponiamo per imporre un’identità sempre più riconoscibile nel mondo. Ma quell’identità è una forzatura: non basta “una sana colazione”, né è necessario riuscire a “contenere l’ossessione”. Non è il controllo che ci rende persone migliori. Non è il controllo che ci propinano continuamente i media che ci rende persone. La società ci chiede di essere coerenti, riconoscibili, unici: ma il paradosso è che per farlo ci porta ad emularci l’uno con l’altro e ad annullare quella contraddizioni che no, non sono un malfunzionamento da riparare. Per questo, suona ancora più bello il cambio di melodia sul finale del brano: si spezza e prende una strada propria, libera da quella coerenza anche musicale. Quella pretesa è il vero nemico. E così, come Anna canta, finiamo per non sapere più di niente di noi.