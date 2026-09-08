Da Kapuscinski a Loznista. L’Imperium del regista ucraino dalla Mostra del cinema di Venezia: “Quelle immagini dell’Unione Sovietica mi hanno ricordato la Corea del Nord oggi”

“Guardare quella manifestazione è stato come guardare le immagini della Corea del Nord”. C’è un regista ucraino a Venezia che ha deciso di mostrare Russia attraverso la storia. Lo ha fatto prendendo materiale inediti girati da cineasti italiani, mettendoli insieme e lasciando che fossero quelle immagini a parlare. Sergei Loznitsa è uno dei più importanti registi ucraini contemporanei. Il suo Imperium una testimonianza delle contraddizioni dell’Unione Sovietica. L’impero russo fatto da persone troppo diverse per essere ricondotte a unità. Lo abbiamo intervistato alla Mostra del cinema di Venezia. Il primo tema è quell’immagine, la manifestazione celebrativa della rivoluzione che nei giorni di ottobre del 1917 ha cambiato la storia di un Paese e della sua gente. Nel 1973 “ero piccolo, guardavo tutto con occhi diversi”. E guarda con occhi diversi anche il rapporto con la Russia oggi. Come ogni edizione, anche Venezia83 pone infatti una questione: un artista deve pagare per le scelte dello stato di appartenenza? Basta il passaporto a rendere colpevole un individuo? “Provate a non comprare il petrolio e il gas russi”, ha detto Loznitsa. “I politici non possono permettersi di rinunciare a comprare di nascosto il gas russo, allora riversano la nostra attenzione e le polemiche sulla Biennale”.