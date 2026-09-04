Ridere del cancro americano alla Mostra del cinema di Venezia. Martin McDonagh con “Wild Horse Nine” e John Malkovich demolisce l’impero (di eroinomani) made in Usa

Scorrono i filmati d’epoca a inizio film e quando la camera passa su Salvador Allende in sala si sente un applauso. Breve, ma c’è. Prima scena e Martin McDonagh ha già dalla sua parte il pubblico della Mostra del cinema di Venezia. Ciò che risalta in Wild Horse Nine è, in primis, la prova di Sam Rockwell e John Malkovich, per il secondo voci già parlano di Oscar, ma non sempre l’eco arriva fino a Los Angeles. Ma c’è altro. McDonagh sceglie la sua solita comicità per demolire le ambizioni imperialiste americane. Chris, interpretato da Malkovich, è un vecchio agente della Cia coinvolto in tutti i coup organizzati in giro per il mondo dagli Usa, memoria vivente (ancora per poco) della violenza subdola esportata – ai danni della democrazia – anche in Cile. Chris ha un cancro incurabile, la morfina lo accompagna negli ultimi giorni sull’isola di Pasqua, dove dovrebbe morire. L’unico supporto è Lee (Sam Rockwell, anni dopo Tre manifesti a Ebbing), unico amico, anche lui killer – senza rimorsi ma con uno score inferiore, 68 a 8 morti a favore del più esperto. L’amicizia è messa in discussione dai vuoti di memoria di Chris, lucido nel sarcasmo, incerto sulla verta natura del rapporto con Lee. I dubbi sono fomentati da Mj, eroinomane e capo delle operazioni Cia in Sudamerica interpretato da Steve Buscemi, interessato unicamente a impedire che il vecchio agente lasci traccia delle sue operazioni, dal Guatemala e nel Congo di Lumumba a Dallas ’63, omicidio Kennedy. In altre parole, evitare lo sputtanamento dei servizi statunitensi. In aeroporto, prima della partenza, conoscono due giovani leftie cilene, convinte che Allende sarà un presidente dal lungo mandato. È l’estate del 1973: “Aspettate settembre”. Si muoveranno i generali e le divise.