Dopo il finto scoop sul Tax Credit alla docuserie su Rita De Crescenzo, arrivano le polemichette dei cinefili. Parla il regista Marco Spagnoli: “Perché giudicate un film senza averlo visto?”

Che effetto ti fa vedere una discussione così accesa intorno al possibile utilizzo di risorse pubbliche per una storia come quella di Rita De Crescenzo?

Non sono questi i criteri di valutazione. Non è un fatto teorico, è come è raccontata la storia. Per dare una risposta dovrei aver letto tutta la sceneggiatura prima. Non si può dare un parere a priori. Sono certamente a favore del finanziamento pubblico, ma non perché ne abbia prurito, ma perché una delle cinematografie più forti, cioè quella francese, si avvale di una grande agenzia che è il CNC. Quindi il problema non è il finanziamento pubblico. Il cinema italiano da quando è stato fondato ha sempre vissuto di finanziamenti pubblici, chi più, chi meno. Il problema è far tornare questi soldi allo Stato, in forma di tasse, di occupazione e cultura. Per farlo bisogna copiare il modello francese, ovvero serve che ci sia un’agenzia che stabilisca i criteri con cui vengono dati questi soldi. Ma prima i progetti vanno letti, non ci si può basare sul fatto teorico.



Ma quanto incide il valore culturale sull’assegnazione del Tax Credit?

Sicuramente è uno dei fattori che incide. Ci vogliono la sostenibilità economica, il valore del progetto sul piano finanziario, un progetto di distribuzione. Si tratta di valutare questo progetto che fine farà, chi lo vedrà, dove andrà. Si tratta di un progetto che facciamo per farlo vedere la sera nel mio salotto oppure c’è un’ambizione di andare in televisione? I criteri sono tanti e sono molto precisi e codificati. Quando si legge il progetto gli viene dato un punteggio in base a certe cose. Questo non vuol dire che debba essere tutto commerciale, però vuol dire che sia tutto sostenibile, che è una cosa diversa. Non ci si può limitare al giudizio soggettivo, quello concerne un produttore che decide di finanziare o meno un progetto. Quando si arriva al denaro pubblico ci devono essere altri criteri che sono molto precisi.



Credi che questa distinzione non sia abbastanza chiara nel dibattito pubblico?

No, perché ne parlano tutti. Se lasciassero parlare i presidenti delle associazioni, dell’APA, dell’ANICA e associazioni di produttori e distributori sarebbe più appropriato. Ovviamente tutti quanti siamo contro lo sperpero del denaro pubblico, ma non è così. Bisogna considerare che c’è anche una responsabilità penale: se qualcuno ruba, viene indagato. Le più grandi cinematografie sono sostenute dai soldi pubblici, tranne quella americana che ha un sistema e un mercato completamente diversi. Dal mio punto di vista, per come io intendo il cinema sul piano politico e democratico, lo Stato deve finanziare i film, attraverso la valutazione dei progetti fatta in maniera seria da gente preparata, possibilmente.