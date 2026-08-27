I Tool sono meglio dei Bluvertigo? No, e vi spiego perché Morgan ha ragione (ma entrambi sono figli dei King Crimson)

Morgan stesso ha ricordato che nei nastri di Acidi e basi esistevano quantità impressionanti di sovraincisioni di Pancaldi, fino a 24 tracce di chitarra tra cui scegliere per costruire un arrangiamento. E anche Andy, fondamentale nella costruzione dell’identità sonora dei Bluvertigo tra basso, sax e sintetizzatori, ha ricordato il metodo con cui il gruppo costruì il proprio suono: «Abbiamo attinto da diverse epoche e matrici sonore e le abbiamo fatte coesistere». Insomma, non stiamo parlando di una band pop che ogni tanto giocava a fare l’avanguardia. Naturalmente non bisogna dimenticare che i Tool hanno una superiorità evidente nella ricerca ritmica, nella potenza esecutiva e nell’influenza internazionale (anche grazie alla lingua inglese), e che Lateralus ha portato la complessità metrica dentro un linguaggio subito riconoscibile. Ma i Bluvertigo facevano qualcosa di altrettanto complicato: infilavano sperimentazione, elettronica, filosofia, Stockhausen, Bowie, Battiato e Crimson in canzoni che finivano in radio ed erano canticchiate da tanti. Vi sembra poco?

Per questo «i Bluvertigo sono meglio dei Tool» è una provocazione, mentre «i Bluvertigo non hanno nulla da invidiare ai Tool» è una tesi perfettamente difendibile. Non perché suonino la stessa musica, ma perché appartengono alla stessa idea ambiziosa di ricerca artistica: utilizzare la cultura e la tecnica per inventare nuovi linguaggi. Con buona pace degli haters.