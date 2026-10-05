Barbara D'Urso! Zero. La nuova giudice di “Ballando con le stelle” al posto di Selvaggia Lucarelli non funziona ed è caduta nella trappola di Milly Carlucci

Stavolta chi scrive proverà a mettere da parte la nostalgia per quel baluardo di trash tv che era Live - Non è la D’Urso. Diciamolo: manca a tutti. Il Prati Gate, l’uomo più rifatto del mondo, la macchina della verità dell’Alabama, le cinque sfere e “la busta choc gold”. Quella prima serata di Barbara era il prolungamento di Pomeriggio Cinque, con la differenza che in prima serata c’era solo il meglio (o il peggio, che poi è anche il meglio) dello spettacolo. Guai a definirlo trash di basso rango: quello era trash di alta borghesia e - come lessi tempo fa in un articolo di Tommaso Labranca - il trash è “l'emulazione fallita di un modello alto”. Almeno da Barbara non ti aspettavi di essere educato, non ti aspettavi morali da prendere sul serio tra una “faccetta” e un melodramma: sapevi che stavi assistendo a un circo ed era tutto dannatamente divertente. Fatta questa lunga premessa, possiamo andare a quello che è il focus dell’articolo: Barbara D’Urso, dopo la liquidazione improvvisa da parte di Mediaset, siede in giuria a Ballando con le stelle. L’anno scorso aveva partecipato come concorrente accanto al ballerino Pasquale La Rocca, tra danze complicate e sempre più performanti.
Sabato sera Barbarella ha esordito, appunto, come giudice; al posto di un nome che sa prendersi la scena anche quando non c’è: l’acerrima rivale Selvaggia Lucarelli. Il bello è che i fischi che si prendeva Lucarelli fino all’anno scorso, quest’anno li ha ereditati proprio Barbara: ironia della sorte. E siccome la sorte sa essere sì ironica, ma anche molto sadica, per un fortuito caso (pianificato dalla signora Milly Carlucci), in questa edizione il suo ex ballerino è stato accoppiato con Ornella Muti, altra storica rivale della D’Urso. Perché? La Muti aveva difeso pubblicamente la figlia, Naike Rivelli, dalle accuse della D’Urso, che l’aveva querelata per diffamazione dopo che la Rivelli aveva lasciato intendere che il successo della conduttrice fosse legato non solo alle sue capacità, ma anche a presunti favoritismi sessuali. Nel 2024 Rivelli era stata condannata a pagare 800 euro di multa e nel 2026 la Corte d’Appello di Torino ha poi confermato la responsabilità per diffamazione.
E allora Barbarella, quando arriva il momento della performance di Ornella Muti, che fa? Consuma sulla Muti la sua vendetta (per i trascorsi, ma anche per essersi “presa” il suo Pasquale) che - siamo sicuri - si espleterà nelle successive puntate: questo è solo l’inizio. Applausi a scena aperta per il tango di Muti e La Rocca, elogi, giudici che si strappano i capelli per l’euforia; ma giunti al turno di Barbara arriva la sferzata in punta di fioretto. Quando Alberto Matano le lancia l’assist, lei lo guarda sbattendo le palpebre a 100 km/h, e già lì lo sai che Barbara sta per fare Barbara. Poi prende parola: “Ornella è bellissima” (attenzione alla carota prima del colpo di bastone). E ancora: “Avevi la faccia un po’ tirata, spaventata. Quello che sinceramente non mi è arrivata è l’interpretazione, la passione. E siccome sono abituata a lavorare con Pasquale e so quello che lui riesce a tirarti fuori, non mi è arrivata passione”. Ed eccolo il colpo, sottile e servito con grazia. E via di “buh” e fischi dal pubblico che ci fanno pensare che sia proprio quella sedia a essere “maledetta”: chi siede lì è destinato a essere la vera protagonista che paga lo scotto con il dissenso del pubblico in sala. Poi prende il microfono Simona Ventura e fa esattamente quello per cui viene pagata: “Non ti è arrivata la passione, a noi sì. Non è che sei un po’ gelosetta?”. Barbara risponde con la sua calma serafica, anche se l’occhio spalancato tradisce un certo nervosismo: “Non sono venuta qui a fare battutine e retroscena. Perché dovrei essere gelosa? Quest’anno sono qui per giudicare”. Poi, al momento di alzare la paletta, le dà un anonimo 7, che è il vero “colpo di bastone”. Tipo quando eri super brava a scuola, ma al prof stavi sui coglioni e allora ti piazzava un voto neutro che non voleva dire un cazzo.
Non possiamo neanche dire: “Barbara, dammi il cinque!”, perché qualcuno ha dimenticato di darle la paletta con il numero 5. Barbara, vieni via da lì. Eppure, in mezzo a ore e ore di prima puntata, ci basta questo frammento per raccontare quanto Barbara D’Urso sia fuori posto e fortemente a disagio nei panni di giudice a Ballando con le stelle. Prima di tutto perché “nell’altra azienda” per cui lavorava era abituata solo ad acclamazioni in studio. Quello che succedeva, poi, sui social era un altro paio di maniche. Ma negli studi di Cologno Monzese Barbara era accolta come la Madonna; i fischi, se mai, erano riservati agli ospiti che avevano il coraggio di contrastarla. Barbara era levigata, luminosa e vestita di abiti splendenti. Un’immagine che stonava così tanto con il contenitore televisivo da far apparire il tutto favolosamente cafone; motivo per cui funzionava a meraviglia. Sabato sera, invece, si presenta con sulla maglia una scritta: "busta choc" e stona ancora di più, ma stavolta la stonatura non funziona. Della Barbara della "busta choc" ormai non c'è più niente e non sappiamo ancora se questa è una sventura o meno. Quello che sappiamo è che rievocare la "busta choc" senza i "col cuore" e i "caffeucci" sembra un attaccamento morboso al passato; come quando il tuo ex ti scarica nella peggiore maniera e tu conservi ancora le vostre foto sul tuo comodino.
Ora Barbara siede al posto della Lucarelli e riceve fischi se solo prova a muovere una critica, che poi è il motivo per cui viene pagata. La Rai l’ha accolta con la compassione pelosa della casa di riposo per ex dive, firmando un patto non scritto ma chiarissimo: riprenderla a bordo solo a patto di ridicolizzarla. In fondo, diciamocelo, la macchietta, il massacro e l'umiliazione strisciante sono sempre stati il vero carburante del suo hype. E allora Milly le tende la mano, ma nell’altra nasconde un machete dietro la schiena. E quindi basta un commento non troppo generoso nei confronti di Ornella Muti ed ecco che parte la gogna: era già tutto previsto. Ma a occhio e croce, Barbara non era molto a suo agio nel ruolo di giudice e, soprattutto, non sembra riuscire a prendere sportivamente i fischi: lo capiamo dalle sue espressioni contrariate. D’altronde accogliere l’invito di Milly di tornare in tv accettando il compromesso di passare “dalla stella di Mediaset alla stalla riservata a chi ricopre il ruolo della stronza” non deve essere la massima aspirazione di nessuna donna dello spettacolo. Se Selvaggia Lucarelli, da quel punto di vista, aveva le spalle larghe, non si può dire lo stesso di Barbara, che dal pubblico in studio ha sempre e solo ricevuto calore. Selvaggia con i fischi ha costruito una narrazione che è parte della sua fortuna; mentre Barbara non ci sembra esattamente pronta ai dissensi. Il ritorno sulle scene ha un prezzo forse troppo alto per Barbara D’Urso. L’anno scorso, da concorrente, aveva guadagnato un sacco di punti. L’impressione era che la gente si fosse dimenticata del trash e della tv del dolore e fosse pronta a redimerla; c’erano addirittura i nostalgici improvvisati che volevano vederla tornare al timone di Pomeriggio Cinque. Certo, per una signora della tv come lei, fare la concorrente a Ballando con le stelle era forse un ruolo più marginale ma, osservandola dalla postazione di giudice, viene spontaneo chiedersi: quanto è alto il prezzo da pagare per un ruolo principale? A quanto pare troppo. E allora, siccome noi di MOW sembriamo cattivi ma in fondo siamo buoni, non possiamo fare a meno di esserle solidali, tanto che ci viene voglia di tenderle una mano: davvero, non come ha fatto Milly, col machete nascosto dietro la schiena.