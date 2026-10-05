Barbara D'Urso! Zero. La nuova giudice di “Ballando con le stelle” al posto di Selvaggia Lucarelli non funziona ed è caduta nella trappola di Milly Carlucci

Sabato sera Barbarella ha esordito, appunto, come giudice; al posto di un nome che sa prendersi la scena anche quando non c’è: l’acerrima rivale Selvaggia Lucarelli. Il bello è che i fischi che si prendeva Lucarelli fino all’anno scorso, quest’anno li ha ereditati proprio Barbara: ironia della sorte. E siccome la sorte sa essere sì ironica, ma anche molto sadica, per un fortuito caso (pianificato dalla signora Milly Carlucci), in questa edizione il suo ex ballerino è stato accoppiato con Ornella Muti, altra storica rivale della D’Urso. Perché? La Muti aveva difeso pubblicamente la figlia, Naike Rivelli, dalle accuse della D’Urso, che l’aveva querelata per diffamazione dopo che la Rivelli aveva lasciato intendere che il successo della conduttrice fosse legato non solo alle sue capacità, ma anche a presunti favoritismi sessuali. Nel 2024 Rivelli era stata condannata a pagare 800 euro di multa e nel 2026 la Corte d’Appello di Torino ha poi confermato la responsabilità per diffamazione.

E allora Barbarella, quando arriva il momento della performance di Ornella Muti, che fa? Consuma sulla Muti la sua vendetta (per i trascorsi, ma anche per essersi “presa” il suo Pasquale) che - siamo sicuri - si espleterà nelle successive puntate: questo è solo l’inizio. Applausi a scena aperta per il tango di Muti e La Rocca, elogi, giudici che si strappano i capelli per l’euforia; ma giunti al turno di Barbara arriva la sferzata in punta di fioretto. Quando Alberto Matano le lancia l’assist, lei lo guarda sbattendo le palpebre a 100 km/h, e già lì lo sai che Barbara sta per fare Barbara. Poi prende parola: “Ornella è bellissima” (attenzione alla carota prima del colpo di bastone). E ancora: “Avevi la faccia un po’ tirata, spaventata. Quello che sinceramente non mi è arrivata è l’interpretazione, la passione. E siccome sono abituata a lavorare con Pasquale e so quello che lui riesce a tirarti fuori, non mi è arrivata passione”. Ed eccolo il colpo, sottile e servito con grazia. E via di “buh” e fischi dal pubblico che ci fanno pensare che sia proprio quella sedia a essere “maledetta”: chi siede lì è destinato a essere la vera protagonista che paga lo scotto con il dissenso del pubblico in sala. Poi prende il microfono Simona Ventura e fa esattamente quello per cui viene pagata: “Non ti è arrivata la passione, a noi sì. Non è che sei un po’ gelosetta?”. Barbara risponde con la sua calma serafica, anche se l’occhio spalancato tradisce un certo nervosismo: “Non sono venuta qui a fare battutine e retroscena. Perché dovrei essere gelosa? Quest’anno sono qui per giudicare”. Poi, al momento di alzare la paletta, le dà un anonimo 7, che è il vero “colpo di bastone”. Tipo quando eri super brava a scuola, ma al prof stavi sui coglioni e allora ti piazzava un voto neutro che non voleva dire un cazzo.