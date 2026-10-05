Max Pezzali ha rotto il cazzo? Andiamo ai suoi concerti per dimenticare i mutui: ma il sequel quando ce lo canta?

​​Vado ai concerti di Max Pezzali, vado e mi diverto, piango, canto, torno ad avere 15 anni, con le mie serate estive a Capoterra, la compagnia del bar, le delusioni sentimentali formato adolescente. ​Poi si spengono le luci, riprendo la macchina, torno a casa e rientro nella mia vita da adulta. ​Criticare Max Pezzali è complicato. Perché prima ancora di essere un cantante, per molti di noi è un pezzo di memoria e con la memoria non si discute. ​Quando hai vent’anni ascoltavi Max Pezzali perché parlava del tuo presente; quando ne hai 40 o 50 ascolti Max Pezzali per dimenticare il tuo presente per un paio d’ore. ​Il problema di Max Pezzali è che sembra congelato negli anni '90 e anche con Le Ali - torna a guardare indietro. Sicuramente lo fa per lanciare la serie TV (la seconda stagione della storia degli 883), riaccendendo la scintilla della nostalgia pop per fare da colonna sonora al racconto delle sue origini, ma io vorrei sentire il Max adulto che racconta la vita con la stessa onestà con cui ha raccontato i primi baci o i pomeriggi a cazzeggiare. ​A guardare questa eterna celebrazione del passato viene in mente una figura tipica del cinema americano: il giocatore di football della scuola superiore. Quello che a 40 anni, al bar del paese, indossa ancora la giacca con le lettere del liceo e racconta a tutti di quel touchdown leggendario segnato nel ’92, come se il momento più bello della sua vita si fosse fermato lì e tutto il resto fosse solo un lungo, grigio contorno.