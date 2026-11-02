Avete rotto il caz*o a rompere il caz*o a Barbara D'Urso a “Ballando con le stelle”. Dite la verità, che prima serata avreste passato senza di lei?

Abbiamo dato zero a Barbara D’Urso nel ruolo di giurata a Ballando con le stelle. Era la prima puntata e l’ex conduttrice Mediaset appariva spaesata, persino a disagio. Cos’è cambiato dopo cinque appuntamenti? Barbara continua a sembrare un pesce fuor d’acqua, mentre i suoi colleghi provano a punzecchiarla a ogni occasione. Sanno bene che, pur in questa sua nuova veste da “angioletto democristiano”, è lei ad attirare l’attenzione del pubblico, nel bene e nel male. L’anno scorso era la concorrente più discussa, quest’anno la giurata più attesa. Ma dopo cinque puntate l’attesa non è ancora finita: Barbara, dove sei? Chi vuoi essere in questa nuova fase della tua vita professionale? Ce lo stiamo ancora chiedendo.

Eppure, senza dire o fare chissà cosa, a volte si può comunque avere la meglio. E in questo caso la D’Urso sta guadagnando punti perché non cede alle continue provocazioni di colleghi e non; non si piega ai fischi del pubblico, evita le risposte confezionate di Pasquale La Rocca ed elude persino gli articoli di noi giornalisti, sia di chi le dà zero, sia di chi ci va giù con la mano ancora più pesante. Ormai l’abbiamo capito: dopo una carriera fatta di “faccette”, luci sparate, toni urlati, buste choc e personaggi che pagavano l’affitto dal chirurgo estetico, Barbara vuole scrollarsi di dosso l’etichetta del trash, ne avevamo scritto QUI. Simona Ventura è stata la prima a metterla alla prova, provocandola sul suo rapporto con La Rocca e su una presunta gelosia, ma la D’Urso non ha mai ceduto alla polemica facile né ha regalato alla TV ciò che bramava: lo scontro in prima serata. Alle stoccate della Ventura risponde "togliendosi la polvere di dosso", in silenzio, fissando la telecamera senza aggiungere altro.