Avete rotto il caz*o a rompere il caz*o a Barbara D'Urso a “Ballando con le stelle”. Dite la verità, che prima serata avreste passato senza di lei?

Abbiamo dato zero a Barbara D’Urso nel ruolo di giurata a Ballando con le stelle. Era la prima puntata e l’ex conduttrice Mediaset appariva spaesata, persino a disagio. Cos’è cambiato dopo cinque appuntamenti? Barbara continua a sembrare un pesce fuor d’acqua, mentre i suoi colleghi provano a punzecchiarla a ogni occasione. Sanno bene che, pur in questa sua nuova veste da “angioletto democristiano”, è lei ad attirare l’attenzione del pubblico, nel bene e nel male. L’anno scorso era la concorrente più discussa, quest’anno la giurata più attesa. Ma dopo cinque puntate l’attesa non è ancora finita: Barbara, dove sei? Chi vuoi essere in questa nuova fase della tua vita professionale? Ce lo stiamo ancora chiedendo.
Eppure, senza dire o fare chissà cosa, a volte si può comunque avere la meglio. E in questo caso la D’Urso sta guadagnando punti perché non cede alle continue provocazioni di colleghi e non; non si piega ai fischi del pubblico, evita le risposte confezionate di Pasquale La Rocca ed elude persino gli articoli di noi giornalisti, sia di chi le dà zero, sia di chi ci va giù con la mano ancora più pesante. Ormai l’abbiamo capito: dopo una carriera fatta di “faccette”, luci sparate, toni urlati, buste choc e personaggi che pagavano l’affitto dal chirurgo estetico, Barbara vuole scrollarsi di dosso l’etichetta del trash, ne avevamo scritto QUI. Simona Ventura è stata la prima a metterla alla prova, provocandola sul suo rapporto con La Rocca e su una presunta gelosia, ma la D’Urso non ha mai ceduto alla polemica facile né ha regalato alla TV ciò che bramava: lo scontro in prima serata. Alle stoccate della Ventura risponde "togliendosi la polvere di dosso", in silenzio, fissando la telecamera senza aggiungere altro.
Ma la Ventura non è l’unica ad aver puntato il mirino su Barbara per provare ad alzare lo share del programma. Sabato si è accanita anche Francesca Fialdini che, subito dopo l’esibizione di Ornella Muti con Pasquale La Rocca, è tornata a girare il coltello nella piaga. Ha chiesto direttamente a Barbara come mai il legame con il ballerino si sia ridotto a questo rancore, sebbene nessuno dei due sembri intenzionato a dare una risposta chiara. In merito, Selvaggia Lucarelli ha parlato di un presunto "no" da parte di La Rocca a prendere parte allo spettacolo teatrale della D'Urso, Barbaramente, oltre che della sua decisione autonoma di partecipare al format di Prime Video The Traitors. Alla domanda della Fialdini, Barbara si è limitata a rispondere che lei e Pasquale l’anno scorso hanno vissuto in una bolla e che non intende più alimentare il teatrino. Vuole palesemente tirarsi fuori dai giochi e ricoprire il ruolo di giurata nella maniera più imparziale possibile. Il problema è che non glielo lasciano fare. La D’Urso fa giustamente notare come ogni suo giudizio sulla coppia Muti-La Rocca - bello o brutto che sia - venga strumentalizzato. Per questo sceglie di non sbilanciarsi, rifugiandosi in commenti tiepidi e quasi sempre favorevoli. Come ha rimarcato sabato sera, ogni volta che evidenzia un difetto della performance, quel appunto viene riciclato dai media per l'intera settimana pur di dipingerla come la solita strega invidiosa.
E come se non bastasse, accanto a sé si ritrova un Guillermo Mariotto in piena tempesta ormonale, perennemente alla ricerca di un erotismo da romanzo Harmony in ogni esibizione. Dopo l'infelice uscita rivolta alla litigiosa coppia Anna Safroncik - Leonardo Lini (“L’hai strattonata proprio come si strattona una rompipalle”), l'ennesimo scivolone: dà della “poveraccia” a Barbara durante un botta e risposta con Jimmy Ghione, incassando un sacrosanto “cafone” di rimando. E allora se a Barbara, dopo il debutto, abbiamo dato zero come giurata, come “signora” le diamo un bel dieci! Ci vogliono classe e talento per schivare le continue provocazioni e le bassezze dei colleghi. Contro di lei c’è un accanimento ingiustificato: forse qualcuno vuole ancora farle scontare la “TV trash” di cui per anni è stata regina. Ma tutti meritano una seconda possibilità. Questa crociata appare ormai forzata e ridicola, e dimostra soltanto una cosa: senza Barbara D’Urso, molti dei personaggi che siedono a Ballando non avrebbero semplicemente nulla da dire.