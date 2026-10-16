Naike Rivelli difende Barbara D'Urso dopo gli scontri con Ornella Muti a “Ballando con le stelle”: “Io, mamma e Barbara ci siamo abbracciate. Pasquale La Rocca? Il mio nuovo patrigno”

Cosa ne pensi del gossip che si è creato intorno alla figura di Barbara D’Urso che coinvolge inevitabilmente anche tua madre?

Anche Ballando ha il suo lato “giocosamente trash” (e ci tengo a sottolineare la natura giocosa del termine “trash”). La Lucarelli ha lasciato una scia, era una bomba e penso che il 90% della gente guardasse il programma anche per vedere come “massacrava” i concorrenti e ci stava, era parte del gioco. Oggi non c'è più la Lucarelli, c'è una Barbara D’Urso che si deve ancora cementare, si deve ancora creare il suo personaggio. Ovviamente tutto questo gossip che si sta cercando di creare - come è normale che sia in tutti i reality show - purtroppo con mia mamma cade nel vuoto, perché lei non è mai andata a una puntata di Pomeriggio Cinque, nonostante come Milly, anche Barbara l'abbia corteggiata per 20 anni. Certi meccanismi trash non sa neanche come gestirli, perché è talmente ingenua, talmente pura, talmente una che si è fatta i cazzi suoi nella vita, che non sa come porsi. Pure per fare il libro mia mamma ha faticato moltissimo per mettersi a nudo. Barbara si diverte, com'è giusto che sia, non è una critica, lei è nel suo. Mia madre non va nei salotti, sta facendo il suo percorso a Ballando e come tutti i concorrenti, i ballerini e i giurati, fa il giro delle trasmissioni che le vengono proposte per quanto riguarda la promozione del programma. Sicuramente mamma non ha bisogno di vivere di gossip.

Che rapporto ha tua madre con Pasquale La Rocca?

Mamma adora Pasquale, che è una persona meravigliosa. Ho avuto l'onore di conoscerlo e ti dico che sono molto affiatati nel loro lavoro, si divertono come dei pazzi. A mia madre secondo me serviva qualcosa del genere, proprio perché ha sempre avuto un certo tipo di ruolo, intorno a lei c'è sempre una sorta di allure. Buttarsi in un reality show le fa bene, la vedo completamente destabilizzata, ma in maniera piacevole. Mamma si allena molto, fa yoga, fa Gyrotonic, cammina, corre, però ballare è tutta un'altra cosa. Ha un ragazzo giovane, bello, simpatico, carino, accogliente che la fa divertire, che sta vivendo un sogno e quindi si diverte tanto; sicuramente non si sporcherà mai lei con tutto il resto. Purtroppo mamma non è capace di entrare in questo trash engagement che penso che certi giurati vogliano e devono creare per fare il reality show.

Il fatto che tua madre sia stata affiancata a Pasquale La Rocca (che nella precedente edizione gareggiava insieme a Barbara D’Urso) è stato un caso o una mossa televisiva concordata?

Sono tutti bravi ballerini. Pasquale La Rocca è uno dei più bravi (da quello che dicono, poi io non lo so). È normale che se arriva Ornella Muti, che è una donna che non ha il know-how della ballerina, che non l'ha mai fatto in questi ultimi anni, le abbiano dovuto mettere accanto un grande professionista, perché rischia di farsi male, perché vuole portarsi a casa un divertimento e un bel ballo, quindi deve avere accanto un super professionista. Perché no? Ma poi non penso che ci sia stata una storia tra Barbara e Pasquale. Ovviamente, come succede in ogni ruolo, come con lo psicologo, quando uno fa una full immersion one-to-one con una persona si crea una complicità, quindi è normale che ci sia un transfer, no? Hanno scelto Pasquale perché era giusto per mamma. Poi oh, mia mamma è single da 12 anni, poveraccia, e sono felice per lei che se la goda. Adoro il mio nuovo patrigno, lo adoriamo.