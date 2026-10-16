Naike Rivelli difende Barbara D'Urso dopo gli scontri con Ornella Muti a “Ballando con le stelle”: “Io, mamma e Barbara ci siamo abbracciate. Pasquale La Rocca? Il mio nuovo patrigno”

Nella nuova edizione di Ballando con le stelle non si fa che parlare di Ornella Muti. Era prevedibile: avere un nome del genere nella lista dei concorrenti per il programma è una garanzia di qualità. Inoltre, Ornella Muti, solo nelle prime due puntate, ha dimostrato anche grandi doti nel ballo e un’eleganza senza tempo che appare quasi inusuale all’interno di un reality show. Ad affiancarla è uno dei migliori ballerini del cast, Pasquale La Rocca. I maliziosi hanno pensato che questa scelta avesse a che fare con Barbara D’Urso: l’anno scorso, infatti, il ballerino gareggiava proprio insieme a lei, mentre quest’anno Barbara siede al posto di Selvaggia Lucarelli in giuria. Ma questo “triangolo”, a quanto pare, è solo gossip televisivo. Hanno fatto discutere i commenti della D'Urso alla coppia, soprattutto durante la prima puntata, in cui la conduttrice ha definito la performance di Muti e La Rocca “senza passione”. Simona Ventura le aveva posto una domanda provocatoria: “Non è che sei un po’ gelosetta?” e da lì si è avviata una dinamica tipicamente televisiva.
Noi abbiamo chiesto alla figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, cosa sta succedendo realmente nel backstage di Ballando e come Ornella sta vivendo questa esperienza, polemiche comprese.
Che effetto ti fa vedere tua madre in un reality show?
Un effetto molto piacevole, perché mia madre ha una carriera importante che continua a portare avanti. Noi abbiamo cercato di inserire Ballando, siamo stati tre mesi a trattare e fino a fine agosto non si sapeva se mamma lo avesse fatto, perché ha molto lavoro; è stato anche molto difficile incastare tutto. Pensa che mia madre si è persa i primi quattro giorni di prove perché si trovava a Parigi per un importante Festival del cinema indipendente francese, dove presentava un film in cui ha preso parte. Non so se la gente lo sappia, ma mia madre ha iniziato come ballerina, era il sogno della sua vita e Milly lo sa, perché mamma e Milly si conoscono da quando avevano 18 anni, sono amiche storiche. Tra l'altro, per me sono due donne che hanno mantenuto una certa integrità nel mondo dello spettacolo. Sai, tanta gente diventa famosa e poi cambia, si devasta, perché per reggere un certo tipo di fama devi avere due coglioni d'acciaio. Tanta gente si lascia andare a vizi, abuso di alcol, di cibo, di depressione, cose che io vedo in tantissime altre celebrità. Mia madre e Milly, invece, continuano a essere regine nel loro campo. Milly la “corteggia” da 12 anni. Quest’anno io, mio figlio, i miei fratelli e i miei nipoti le abbiamo detto: “Mamma, fallo, ti diverti! Ma che ti frega?”. Mia madre ha 71 anni e lavora da quando ne ha 12. Lavora in tutto il mondo, non è una meteora, non è come una Ferragni, che ha avuto i suoi anni di gloria e visibilità e poi l'illusione è crollata. Essere famosi è un grande potere e può permetterti di fare delle cose importanti; quando vivi la tua vita sostenendo delle belle cause e facendo della tua professione qualcosa di bello come fa mia madre, fai una carriera impeccabile per tutta la vita. Perché la carriera non è solo quello che produci, ma anche come ti comporti, il rispetto che dimostri di avere. Mia madre ha una carriera esemplare, per lei Ballando non è stata l’ultima spiaggia, non aveva bisogno di andarci per non finire nel dimenticatoio. Quando abbiamo visto che la gente la fermava per strada e le chiedeva se avesse partecipato davvero a Ballando, ci siamo dette: perché no?
Cosa ne pensi del gossip che si è creato intorno alla figura di Barbara D’Urso che coinvolge inevitabilmente anche tua madre?
Anche Ballando ha il suo lato “giocosamente trash” (e ci tengo a sottolineare la natura giocosa del termine “trash”). La Lucarelli ha lasciato una scia, era una bomba e penso che il 90% della gente guardasse il programma anche per vedere come “massacrava” i concorrenti e ci stava, era parte del gioco. Oggi non c'è più la Lucarelli, c'è una Barbara D’Urso che si deve ancora cementare, si deve ancora creare il suo personaggio. Ovviamente tutto questo gossip che si sta cercando di creare - come è normale che sia in tutti i reality show - purtroppo con mia mamma cade nel vuoto, perché lei non è mai andata a una puntata di Pomeriggio Cinque, nonostante come Milly, anche Barbara l'abbia corteggiata per 20 anni. Certi meccanismi trash non sa neanche come gestirli, perché è talmente ingenua, talmente pura, talmente una che si è fatta i cazzi suoi nella vita, che non sa come porsi. Pure per fare il libro mia mamma ha faticato moltissimo per mettersi a nudo. Barbara si diverte, com'è giusto che sia, non è una critica, lei è nel suo. Mia madre non va nei salotti, sta facendo il suo percorso a Ballando e come tutti i concorrenti, i ballerini e i giurati, fa il giro delle trasmissioni che le vengono proposte per quanto riguarda la promozione del programma. Sicuramente mamma non ha bisogno di vivere di gossip.
Che rapporto ha tua madre con Pasquale La Rocca?
Mamma adora Pasquale, che è una persona meravigliosa. Ho avuto l'onore di conoscerlo e ti dico che sono molto affiatati nel loro lavoro, si divertono come dei pazzi. A mia madre secondo me serviva qualcosa del genere, proprio perché ha sempre avuto un certo tipo di ruolo, intorno a lei c'è sempre una sorta di allure. Buttarsi in un reality show le fa bene, la vedo completamente destabilizzata, ma in maniera piacevole. Mamma si allena molto, fa yoga, fa Gyrotonic, cammina, corre, però ballare è tutta un'altra cosa. Ha un ragazzo giovane, bello, simpatico, carino, accogliente che la fa divertire, che sta vivendo un sogno e quindi si diverte tanto; sicuramente non si sporcherà mai lei con tutto il resto. Purtroppo mamma non è capace di entrare in questo trash engagement che penso che certi giurati vogliano e devono creare per fare il reality show.
Il fatto che tua madre sia stata affiancata a Pasquale La Rocca (che nella precedente edizione gareggiava insieme a Barbara D’Urso) è stato un caso o una mossa televisiva concordata?
Sono tutti bravi ballerini. Pasquale La Rocca è uno dei più bravi (da quello che dicono, poi io non lo so). È normale che se arriva Ornella Muti, che è una donna che non ha il know-how della ballerina, che non l'ha mai fatto in questi ultimi anni, le abbiano dovuto mettere accanto un grande professionista, perché rischia di farsi male, perché vuole portarsi a casa un divertimento e un bel ballo, quindi deve avere accanto un super professionista. Perché no? Ma poi non penso che ci sia stata una storia tra Barbara e Pasquale. Ovviamente, come succede in ogni ruolo, come con lo psicologo, quando uno fa una full immersion one-to-one con una persona si crea una complicità, quindi è normale che ci sia un transfer, no? Hanno scelto Pasquale perché era giusto per mamma. Poi oh, mia mamma è single da 12 anni, poveraccia, e sono felice per lei che se la goda. Adoro il mio nuovo patrigno, lo adoriamo.
Ma tu che cosa ne pensi della prima performance? È stata molto discussa anche per il commento di Barbara D'Urso che l’ha definita “senza passione”.
Io sono nata nel sistema, da parte mia, Naike, penso che Barbara, poverina, abbia solo cercato di dire quello che lei ha visto. Io so che mamma era terrorizzata la prima puntata, perché non ha mai fatto un reality show. Mia madre ha sempre paura delle dirette: se deve andare da Mara Venier a parlare del suo ultimo film, mia madre è insopportabile per tre giorni perché si caga in mano quando c’è da andare in diretta; è una che ci tiene molto a esprimersi bene, mia madre è la persona più autocritica che ho mai conosciuto. Si bacchetta pure prima di ballare: “No, io non so niente” e poi lo fa benissimo. Quindi mia madre, prima di entrare in scena, si è messa in un angolino nella stanza, perché quando va in tilt è solita farlo: si chiude come i bambini a scuola che vanno in punizione, non parla più e piange. Così stava con Pasquale, che prima di entrare in scena era bianco come un foglio, mamma piangeva con il trucco appena fatto… L’ho dovuta prendere e dirle: “Guardami negli occhi, basta. Adesso riprenditi!”, perché va nel panico totale. E io penso che la D’Urso, che è una donna intelligente, professionale, che ha fatto Ballando l’anno prima, sappia benissimo cosa vuol dire la prima serata, il primo ballo. E ha detto una verità, ha detto: “L'ho vista molto tesa, molto spaventata”. E io che mi relaziono con mamma posso dirti che le prime due puntate sono state di un insostenibile stress. Questa settimana mamma la sento più allegra, sento che per la prima volta si sta lasciando un po' andare. Ha capito il meccanismo, ha capito che se lo può portare a casa. Questo la D'Urso lo ha visto e lo ha detto. Tutti hanno detto: “Brava, pazzesca!”, che era tutto vero. Lei ha detto un’altra verità, tant'è vero che nella seconda puntata hanno tirato fuori la passione di cui parlava la D'Urso e lei l’ha notata. Per un commento è stata massacrata perché, come in tutti i reality show, ovviamente ci si marcia sopra, è normale. Giustamente la D’Urso alla seconda puntata si è presa il suo palco, anche perché i giurati sono lì e devono prendersi il loro momento di luce in 4-6 ore di ballerini che ballano e che si raccontano; se i giurati non avessero qualcosa da dire non esisterebbero in quella trasmissione. Barbara c’ha giocato sopra, però come ha detto anche mamma, è un gioco, stiamo giocando. I problemi sono il caro gasolio, le guerre e lo sciopero degli agricoltori di cui nessuno parla. Uno sciopero per cui io e mia mamma, come tutti gli anni, ci abbiamo messo la faccia. Sta succedendo qualcosa di molto importante in Italia per quanto riguarda gli agricoltori: queste sono le cose importanti e non i reality show che si fanno per alleggerire gli italiani che nel frattempo stanno in ginocchio. Per esempio io sabato sera non sarò presente a Ballando perché vado in giro a manifestare con gli agricoltori e vado sia per me che per mia madre.
Quindi come sono al momento i rapporti tra tua madre e Barbara?
Stiamo giocando. Io, la D'Urso e la mamma ci siamo tutte abbracciate, non c'è nessun tipo di astio. Stiamo facendo il nostro reality show, così come deve essere. Ci sono tutti questi meccanismi che a mamma poi scivolano addosso, ma che si creano e che mi divertono da morire. Io mi sto divertendo come una pazza. Mia mamma non alimenta il gioco del reality show, ci è capitata dentro e si sta facendo la sua gara. A fare il resto non è capace, perché non si è mai voluta sporcare con questo tipo di gossip e con i salotti un po’ trash che piacciono tanto in televisione e sui quali la tv brulica, ma mamma non è andata a Ballando per fare questo. Io, mamma e Barbara ci sediamo la sera, andiamo sui social e ci facciamo tante di quelle risate su quello che sta succedendo intorno al programma. Fantastico, abbiamo vinto noi.