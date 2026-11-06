L’arte di negare l’evidenza: Valeria Marini al GF VIP è un vulcano di baci e veleni (glitterati). E Marina La Rosa è il suo incubo stellare

Siamo lunatici, anzi, siamo stellari. Proprio come Valeria Marini. Sarà per questo che un giorno la adoriamo e quello dopo un po' meno. Siamo onesti: Valeria, al Grande Fratello VIP, è un concorrente fondamentale, ma come coinquilina deve essere una bella sfida quotidiana per la pazienza altrui.
Da quando Marina La Rosa è stata eletta prima finalista dal televoto, la showgirl ha mostrato qualche piccola crepa nella sua aureola: un mix di suscettibilità, voglia di stare al centro dell'attenzione e quel pizzico di gelosia tutto umano. Dal giorno zero la Marini non fa che ripetere di essere un angelo di bontà e altruismo, mentre taccia chi le sta antipatico di emanare “energie negative”. Lo aveva fatto a suo tempo con Antonella Elia, che con il suo carattere fumantino finiva dritta nella ragnatela delle sue provocazioni. Marina La Rosa, invece, la manda in cortocircuito proprio perché non perde la calma di fronte alle sue frecciatine. Frecciatine che poi si trasformano nel classico jolly mariniano: “Non è quello che ho detto, non è vero, non l’ho mai detto!”. Una campionessa olimpica quando si tratta di negare l’evidenza, anche di fronte alle clip con tanto di sottotitoli. E subito dopo arrivano le scuse, rigorosamente di rito: a Marina, a Guendalina, a Giulia. Cambia la rivale, ma il copione è ormai un classico. E ci tiene incollati allo schermo, quindi sì: Valeria ci ha fregati anche stavolta.
Dopo il siparietto della puntata in cui Alex Belli ha spifferato il contenuto del famigerato bigliettino (“Sono gelosa di Federica”), Valeria non fa un passo indietro. O meglio: avanza e arretra come se ballasse l’Hully Galli. Un colpo al cerchio e uno alla botte: una dinamica travolgente per chi vive la Casa, ma ancora di più per chi segue la diretta su Mediaset Extra, dove la narrazione regala perle imperdibili.
Valeria è un’attrice nata nel redimersi, capace di tirare fuori un’aria smarrita che fa quasi tenerezza, salvo poi piazzare la stoccata successiva. Marina passerà pure per quella algida, ma la vera stratega del salotto, sotto sotto, è proprio la diva tempestata di glitter. Il Grande Fratello, d’altronde, mette a nudo tutti. In Valeria convivono la voglia di attenzioni di chi non vuole crescere mai e la tentazione irrefrenabile di fare la maestrina con gli altri.
Si capisce benissimo, quindi, perché la sua nemesi perfetta sia proprio Marina La Rosa. I motivi non mancano: Marina è la prima finalista per colpa di quella che Valeria ha definito - con malcelato fastidio - “una serie di coincidenze”. Touché. La Marini fatica a digerire le donne carismatiche che rischiano di rubarle la scena, come insegna la sua gloriosa carriera nei reality show. Le dà sui nervi una finalista che non la adula e che non indietreggia nemmeno quando Valeria si rimangia la parola e chiede scusa a favore di telecamera. Adesso nel mirino c’è finito anche Andreas, che nella puntata di lunedì l’ha nominata come si dovrebbe fare: chiarendo con schiettezza le sue motivazioni. Valeria, durante una chiacchiera con Alex nell’oblio, ha incitato gli haters del ballerino a continuare. Mossa che qualche telespettatore non ha visto di buon occhio.
La verità è che ci voleva proprio una controparte come Marina La Rosa per far saltare gli schemi della stella per eccellenza. Persino il suo sodale Alex Belli si diverte a stuzzicarla, flirtando per gioco con Marina per farla ingelosire, proprio dopo che Valeria gli aveva sussurrato all'orecchio: “Non parlare più con Marina o non ti rivolgo più la parola”. E nella puntata di stasera? Negherà tutto con la solita disarmante nonchalance. Come quando ha mormorato ad Alex “insopportabili” riferendosi alle coinquiline, per poi correggersi al volo: “Ho detto che c’è un freddo insopportabile!”. Geniale, a modo suo.
Valeria Marini è il prodotto di una carriera fatta di applausi e adulazioni, che poco spazio lasciano alle critiche. Ma resta, beninteso, un magnifico animale da reality, di quelli che si guardano sempre con il sorriso in TV per la sua irresistibile stravaganza. Solo che quest’anno nella Casa c'è chi sta brillando di una luce diversa, rendendo i suoi famosi glitter un po' meno abbaglianti. Amica delle donne sì, insomma, purché le lascino il centro del palcoscenico! Ma non importa: la bambina che è in noi vuole ancora essere “come Valeria Marini”, divina.