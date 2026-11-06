L’arte di negare l’evidenza: Valeria Marini al GF VIP è un vulcano di baci e veleni (glitterati). E Marina La Rosa è il suo incubo stellare

Siamo lunatici, anzi, siamo stellari. Proprio come Valeria Marini. Sarà per questo che un giorno la adoriamo e quello dopo un po' meno. Siamo onesti: Valeria, al Grande Fratello VIP, è un concorrente fondamentale, ma come coinquilina deve essere una bella sfida quotidiana per la pazienza altrui.

Da quando Marina La Rosa è stata eletta prima finalista dal televoto, la showgirl ha mostrato qualche piccola crepa nella sua aureola: un mix di suscettibilità, voglia di stare al centro dell'attenzione e quel pizzico di gelosia tutto umano. Dal giorno zero la Marini non fa che ripetere di essere un angelo di bontà e altruismo, mentre taccia chi le sta antipatico di emanare “energie negative”. Lo aveva fatto a suo tempo con Antonella Elia, che con il suo carattere fumantino finiva dritta nella ragnatela delle sue provocazioni. Marina La Rosa, invece, la manda in cortocircuito proprio perché non perde la calma di fronte alle sue frecciatine. Frecciatine che poi si trasformano nel classico jolly mariniano: “Non è quello che ho detto, non è vero, non l’ho mai detto!”. Una campionessa olimpica quando si tratta di negare l’evidenza, anche di fronte alle clip con tanto di sottotitoli. E subito dopo arrivano le scuse, rigorosamente di rito: a Marina, a Guendalina, a Giulia. Cambia la rivale, ma il copione è ormai un classico. E ci tiene incollati allo schermo, quindi sì: Valeria ci ha fregati anche stavolta.