Carmen Di Pietro vincerà questo Grande Fratello VIP. Senza talento ma con un unico obiettivo: mangiare. Ecco perché farà fuori tutti gli strateghi e i comodini

Tutti ricordiamo ancora la famosa lite in cui Antonella Elia e Aida Yespica si tirarono i capelli a L’isola dei famosi nel 2004, quando ancora il reality andava in onda su Rai 2 ed era condotto da un’agguerritissima Simona Ventura. Ogni pagina di meme ci ripropone quella clip ciclicamente. Ma non si parla abbastanza di quanto a rendere iconico quel momento fu soprattutto lei: Carmen Di Pietro. Lei, mossa da un’unica fondamentale preoccupazione: mangiare. Il momento televisivo fu davvero basso e quindi gli ascolti si impennarono. Ma il vero capolavoro fu la frase di Carmen: “E che cazzo. L’unico momento in cui si poteva mangiare”. Tempi comici da professionista, senza bisogno di recitare.

Sposatasi nel 1998 con il giornalista Sandro Paternostro, Carmen diventa famosa per lo scalpore del matrimonio: i due avevano ben 42 anni di differenza. Nel 2000 Paternostro viene a mancare e di loro rimane una comparsa nel film Paparazzi con Massimo Boldi e Christian De Sica, un breve cameo capace di fotografare il chiacchiericcio suscitato dalla loro unione.

A L'isola dei Famosi Carmen prendeva parte nel 2004; poi decide di prendere parte a un altro fortunato reality, nel 2017. Parliamo della seconda edizione del Grande Fratello VIP, di cui ancora gli utenti sui social chiedono che vengano trasmesse le repliche, evento mai verificatosi per il format. Un cast d’eccezione capitanato da un Cristiano Malgioglio che da quel GF VIP iniziò una seconda fase della sua carriera. Accanto a lui e agli altri concorrenti, anche Carmen Di Pietro. Memorabili le loro conversazioni: nel 2017 abbiamo appreso che tenere il reggiseno in freezer aiuta a mantenere sode le tette, una scoperta che nessun comitato medico avrebbe potuto svelarci. D'altronde Carmen si era resa celebre per "lo scoppio della tetta" in aereo. E qualche anno dopo per essere scesa da un autobus di Roma poco prima che prendesse fuoco. E come dimenticare la seduta di ipnosi in diretta a Domenica In, quando Giucas Casella le chiedeva di Antonio Zequila e lei, in stato di catalessi, rispondeva: "È ghe....". Momenti di alta cultura, ma non tutti siete pronti ad ammetterlo.

Ma quella seconda edizione rimane negli annali del GF VIP: ogni concorrente era riuscito a crearsi il proprio personaggio e la propria dinamica, e anche gli inquilini più insospettabili finivano per prendere parte a uno show televisivo di tutto rispetto: trash sì, ma mai di cattivo gusto. Poi Carmen torna all’Isola in coppia con il figlio Alessandro Iannoni, nel 2022, mostrando il suo lato materno e un figlio ligio al dovere e allo studio, tanto che abbandonerà il programma per dare gli ultimi esami universitari.