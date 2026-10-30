Carmen Di Pietro vincerà questo Grande Fratello VIP. Senza talento ma con un unico obiettivo: mangiare. Ecco perché farà fuori tutti gli strateghi e i comodini

Tutti ricordiamo ancora la famosa lite in cui Antonella Elia e Aida Yespica si tirarono i capelli a L’isola dei famosi nel 2004, quando ancora il reality andava in onda su Rai 2 ed era condotto da un’agguerritissima Simona Ventura. Ogni pagina di meme ci ripropone quella clip ciclicamente. Ma non si parla abbastanza di quanto a rendere iconico quel momento fu soprattutto lei: Carmen Di Pietro. Lei, mossa da un’unica fondamentale preoccupazione: mangiare. Il momento televisivo fu davvero basso e quindi gli ascolti si impennarono. Ma il vero capolavoro fu la frase di Carmen: “E che cazzo. L’unico momento in cui si poteva mangiare”. Tempi comici da professionista, senza bisogno di recitare.
Sposatasi nel 1998 con il giornalista Sandro Paternostro, Carmen diventa famosa per lo scalpore del matrimonio: i due avevano ben 42 anni di differenza. Nel 2000 Paternostro viene a mancare e di loro rimane una comparsa nel film Paparazzi con Massimo Boldi e Christian De Sica, un breve cameo capace di fotografare il chiacchiericcio suscitato dalla loro unione.
A L'isola dei Famosi Carmen prendeva parte nel 2004; poi decide di prendere parte a un altro fortunato reality, nel 2017. Parliamo della seconda edizione del Grande Fratello VIP, di cui ancora gli utenti sui social chiedono che vengano trasmesse le repliche, evento mai verificatosi per il format. Un cast d’eccezione capitanato da un Cristiano Malgioglio che da quel GF VIP iniziò una seconda fase della sua carriera. Accanto a lui e agli altri concorrenti, anche Carmen Di Pietro. Memorabili le loro conversazioni: nel 2017 abbiamo appreso che tenere il reggiseno in freezer aiuta a mantenere sode le tette, una scoperta che nessun comitato medico avrebbe potuto svelarci. D'altronde Carmen si era resa celebre per "lo scoppio della tetta" in aereo. E qualche anno dopo per essere scesa da un autobus di Roma poco prima che prendesse fuoco. E come dimenticare la seduta di ipnosi in diretta a Domenica In, quando Giucas Casella le chiedeva di Antonio Zequila e lei, in stato di catalessi, rispondeva: "È ghe....". Momenti di alta cultura, ma non tutti siete pronti ad ammetterlo.
Ma quella seconda edizione rimane negli annali del GF VIP: ogni concorrente era riuscito a crearsi il proprio personaggio e la propria dinamica, e anche gli inquilini più insospettabili finivano per prendere parte a uno show televisivo di tutto rispetto: trash sì, ma mai di cattivo gusto. Poi Carmen torna all’Isola in coppia con il figlio Alessandro Iannoni, nel 2022, mostrando il suo lato materno e un figlio ligio al dovere e allo studio, tanto che abbandonerà il programma per dare gli ultimi esami universitari.
Carmen Di Pietro torna anche in questa nona edizione del Grande Fratello VIP e anche quest’anno si distingue, ma non nel modo in cui tutti si aspettano. Troviamo una Carmen che se ne sta sulle sue, che non sgomita per stare al centro dell’attenzione, mai ruffiana, che non ha paura di dire tutto quello che pensa, anche se si tratta di sue amiche come Valeria Marini. Il suo è un personaggio un po’ svampito, ma al tempo stesso determinato e che sa prendere posizione. Mentre sulla casa di Cinecittà continuano a sorvolare aerei per i giovani comodini dell’edizione, lei chiede scherzosamente di poter ricevere un aereo da parte del figlio che la rassicuri: “ZTL pagata”. Niente piagnistei nostalgici, né drammi da diva: Carmen Di Pietro al GF VIP sta facendo se stessa e per questo, anche se non crea dinamiche particolari, potrebbe aspirare a essere la vincitrice di questa edizione. Perché, fatta eccezione per la vittoria di Alessandra Mussolini della scorsa edizione, il pubblico ha sempre premiato chi non fa i salti mortali per farsi notare dalle telecamere. A vincere sono quasi sempre state personalità spontanee ma senza manie di protagonismo. Ecco perché, se volete scommettere sul vincitore di quest’anno, Carmen Di Pietro potrebbe essere il nome giusto. Non si vergogna ad ammettere che in un ipotetico compagno guarda anche il portafogli e che la nuora (compagna del figlio Alessandro) non le vada particolarmente a genio!
Dopo averci regalato l’iconica caduta con Valeria Marini, Carmen continua a essere una presenza da tenere d’occhio: in una casa di strateghi, lei se ne frega di fare show, perché le basta esserci per regalare spensieratezza al programma. Per partecipare o vincere un reality, si sa, non serve nessun particolare talento, e Carmen sa bene di non essere una showgirl, sa bene che se si trova al GF è solo per la sua personalità: i reality di questo hanno bisogno, il Grande Fratello non è mica un talent! E meno male poi, perché se a Carmen fosse stato chiesto di cantare, come faceva a Tale e Quale Show, ci saremmo dovuti tappare le orecchie! Storica la sua esibizione in coppia con Valeria Marini con Vamos a bailar di Paola & Chiara, in cui le due si accusavano a vicenda di stonare. Talmente tanto storica che gli autori del GF quest’anno l’hanno riproposta come prova settimanale. A chi storce il naso perché: “Che talento ha Carmen Di Pietro?”, rispondiamo che in un mondo di comici che non fanno ridere, lei risulta divertente semplicemente esistendo. E scusate se è poco.