Ma quanto ce l’ha grosso Alex Belli (l’ego)? Ringraziatelo perché senza di lui il Grande Fratello VIP è una noia

Ma siamo chiari: Alex Belli brillava pure rimanendo in cucina. Non serviva sollecitarlo a scazzare o a mettere in scena siparietti come quelli visti nelle ultime puntate. Ad Alex Belli bastano la postura da gentleman, la voce diaframmatica e lo sguardo intenso che, per deformazione professionale, si trascina dal mondo delle soap. Alex Belli è teatro. Alex Belli è reality. Piaccia o no, è impossibile che passi inosservato.

Non siamo d’accordo con chi dice che “Finalmente Alex si è svegliato”. Certo, una ship come quella con Soleil non si ripeterà mai più, ma Belli funziona benissimo anche da “battitore libero”, come si definisce lui da dentro “l’uccelleria”: un leone che sceglie di ringhiare chiudendosi in gabbia. Mai ferire l’ego di Alex Belli dicendogli che è invisibile o che quest’anno cucina e basta. “Mai più!”, per citare l’epocale scontro di Antonio Zequila contro Adriano Pappalardo. D'altronde la postura di Belli ricorda un po’ proprio quella di Zequila, seppur in una versione decisamente più carismatica.

La verita è che Alex non si limita ai fornelli. La dinamica creata con Marina La Rosa . quel flirt sottile e represso - vale più di dieci aerei inviati alla coppia Piera-Roncaccia, che servono solo a farci appisolare. Alex Belli lo fa notare giustamente, cercando complicità negli altri coinquilini. Peccato che questi ultimi, non appena si solleva una critica verso la ship della casa, tendano a dileguarsi: la regola d'oro al GF è sempre la stessa, mai mettersi contro i fandom.