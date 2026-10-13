Chi deve ringraziare Jonathan per la beatificazione in prima serata al Grande Fratello VIP?

Per chi guarda il reality su Mediaset Extra, Jonathan è pressoché invisibile durante il giorno. La notte, però, fa la sua comparsa degna di nota. Come? Sedendosi in mezzo ai suoi adepti (i più giovani) e parlando spesso e volentieri delle dinamiche della casa, di Andreas e soprattutto di Marina, che pare essere la sua ossessione dal primo giorno. Ultimamente è solito chiacchierare anche di Alex che ha avuto la colpa di nominarlo dopo l’accusa di omofobia riservata ad Andreas nelle scorse puntate. Guai a non essere asserviti a Jonathan Kashanian!
Lui continua a giocare sporco ma in prima serata avviene “a sorpresa” la beatificazione. Clip che mirano a sputtanare Andreas, facendo leva sulla sua impulsività e dipingendolo come bulletto aggressivo, mentre Jonathan continua a nascondere (male) la cattiveria sotto il cappello e la R moscia di “retorica”. Jonathan strumentalizza qualsiasi cosa e trasforma tutto in benaltrismo spicciolo buono per partecipare a Miss Italia per dire “il mio desiderio è la pace nel mondo”.
Ma nonostante l’evidenza di ciò, il GF ne vuole fare una statua. Al televoto, però, Jonathan è stato il meno votato dal pubblico e per questo è tra i candidati all’eliminazione della prossima puntata. Ma dopo questa puntata di “redenzione”, il prossimo televoto potrebbe riservare delle sorprese. D’altronde la regia racconta le storie come le vuole raccontare, anche se magari si discostano dalla realtà dei fatti: la prima serata, fatta di video montati ad hoc e condita dagli schieramenti delle opinioniste, potrebbe avere un buon margine di influenza anche sul televoto. Visto com’è stato trattato l’argomento ieri, possiamo già prevedere una sorpresa strappalacrime per Jonathan, proprio nella puntata prevista per venerdì, prima che il televoto venga chiuso.
Marina, invece, a Jonathan ha fatto la radiografia sin dal primo momento. Il bello è che gli autori, chissà forse amici di amici di Kashanian… sembrano proprio interessati a ripulirlo e quindi infangando i “rivali”. Il meno esperto è più facilmente sacrificabile anche in termini di reality è proprio Andreas, che sarà il primo a rimetterci le penne (se non in termini di televoto, in termini di reputazione): così è stato deciso. A meno che il pubblico non continui a tenere aperti gli occhi opponendosi alle manovre degli autori messe in atto durante la prima serata del programma: dai risultati del televoto di ieri, Andreas è risultato il più votato dal pubblico con una percentuale del 54%. Mentre la La Rosa è scaltra e decisamente meno impulsiva di Andreas e potrebbe essere - in quanto favorita dal pubblico nei sondaggi - la salvezza da questo perbenismo che ancora, dopo anni e anni, il GF ci vuole inculcare, quest’anno servendosi del “buon samaritano” Jonathan che ha già raccolto i suoi discepoli: i più giovani, ma anche quelli con meno contenuti. Guendalina giustamente fa notare: “Parlano solo di calcio”. Quale terreno più fertile di questo per quella volpe da reality che è Kashanian?
Gli autori devono persino spingere per una love story che non ha niente di love né di story, e non è servito neanche l’ingresso del terzo incomodo: Piera e Roncaccia sono palesemente una coppia costruita a tavolino che ancora nemmeno riesce a decollare: ne serviranno ancora di aerei “dirottati”! Giacomo non pervenuto: se è un po’ furbo, l’unico modo che ha per rendersi visibile è accettare le avances di Valeria Marini. Varsi, pure lui al momento sembra in villeggiatura, se non per le battute mattacchione; c’ha provato con Federica, un po’ con Megan, e già il secondo triangolo della regia è pronto per essere impiattato, ma anche in questo caso: un triangolo non si regge in piedi se i suoi lati sono instabili. L’unica ad avere personalità tra i giovani è Federica Morello.
Jonathan si appoggia a questo club di concorrenti fragili e lo capeggia da sedicente empatico. Poi prosegue con questa retorica della “madre Marina” e del “padre Andreas”: si augura che entrambi tirino fuori la loro indole genitoriale. Tipiche “medasiettate” che piacerebbero tanto al salotto della Toffanin. Vero che siamo pur sempre su Canale 5, ma vorremmo iniziare a fare a meno di questa narrazione del “genitore dal cuore buono”: ricordiamo che prima di essere genitori, si è delle persone con un’identità e non è scritto da nessuna parte che Marina o Andreas, solo perché genitori, debbano soccombere saggiamente alle cattiverie di Kashanian. Viene da pensare che il punto è proprio questo: tutto viene proposto in modo da far incazzare lo spettatore attento, quello che guarda il programma H24 e sa bene che la narrazione che viene fatta in prima serata è totalmente diversa da ciò che avviene nella quotidianità della casa. Jonathan continua a tessere le sue trame con l’alleanza dei propri adepti durante le notti in casa, ma in puntata avviene la beatificazione. Sorge spontaneo chiedersi: chi deve ringraziare per questo?