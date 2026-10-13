Chi deve ringraziare Jonathan per la beatificazione in prima serata al Grande Fratello VIP?

Marina, invece, a Jonathan ha fatto la radiografia sin dal primo momento. Il bello è che gli autori, chissà forse amici di amici di Kashanian… sembrano proprio interessati a ripulirlo e quindi infangando i “rivali”. Il meno esperto è più facilmente sacrificabile anche in termini di reality è proprio Andreas, che sarà il primo a rimetterci le penne (se non in termini di televoto, in termini di reputazione): così è stato deciso. A meno che il pubblico non continui a tenere aperti gli occhi opponendosi alle manovre degli autori messe in atto durante la prima serata del programma: dai risultati del televoto di ieri, Andreas è risultato il più votato dal pubblico con una percentuale del 54%. Mentre la La Rosa è scaltra e decisamente meno impulsiva di Andreas e potrebbe essere - in quanto favorita dal pubblico nei sondaggi - la salvezza da questo perbenismo che ancora, dopo anni e anni, il GF ci vuole inculcare, quest’anno servendosi del “buon samaritano” Jonathan che ha già raccolto i suoi discepoli: i più giovani, ma anche quelli con meno contenuti. Guendalina giustamente fa notare: “Parlano solo di calcio”. Quale terreno più fertile di questo per quella volpe da reality che è Kashanian?

Gli autori devono persino spingere per una love story che non ha niente di love né di story, e non è servito neanche l’ingresso del terzo incomodo: Piera e Roncaccia sono palesemente una coppia costruita a tavolino che ancora nemmeno riesce a decollare: ne serviranno ancora di aerei “dirottati”! Giacomo non pervenuto: se è un po’ furbo, l’unico modo che ha per rendersi visibile è accettare le avances di Valeria Marini. Varsi, pure lui al momento sembra in villeggiatura, se non per le battute mattacchione; c’ha provato con Federica, un po’ con Megan, e già il secondo triangolo della regia è pronto per essere impiattato, ma anche in questo caso: un triangolo non si regge in piedi se i suoi lati sono instabili. L’unica ad avere personalità tra i giovani è Federica Morello.