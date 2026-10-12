Al Grande Fratello VIP si sprecano aerei per il gruppo dei giovani “comodini”. E se dietro le “fan base” ci fosse la mano degli autori?

Ma chi li manda tutti questi aerei sopra la casa del Grande Fratello VIP? Nella giornata di ieri, sui cieli di Cinecittà ne hanno visti sorvolare ben otto. Di norma, quando un concorrente (o una coppia) ne riceve uno con tanto di striscione, il mittente è un parente o la fanbase. Nel caso di ieri, però, i destinatari sono stati i classici concorrenti “comodino”: un gesto eclatante che non può che destare sospetti.

Questa è l’edizione dei “veterani”: dal trash stellare di Valeria Marini, le pose e le spadellate di Alex Belli, le analisi di Marina La Rosa, i proverbi storpiati di Carmen Di Pietro fino alle strategie subdole di Jonathan Kashanian e Guendalina Tavassi. Gli altri? Non pervenuti. Se non fosse per la love story minuziosamente ricamata dagli autori del GF VIP, che vede al centro due protagonisti decisamente privi di verve come Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, con la partecipazione speciale dell’ex di Piera, Gianmarco, entrato e uscito senza un senso logico.

Se i veterani sono gli unici a dominare la scena, come si spiega che gli otto aerei al GF di ieri fossero tutti dedicati al gruppo dei giovani, finora pressoché invisibile? Il primo è arrivato proprio per la coppia dell’edizione: Piera e Roncaccia. Un duo che esiste solo nell’immaginazione degli autori, dato che in diretta di chimica - artistica o di altro tipo - non se ne vede. I due, alla vista dello striscione, appaiono visibilmente a disagio, e non per chissà quale attrazione taciuta. Chi saranno mai questi fan del Grande Fratello disposti a spendere cifre importanti per una coppia fantasma? Mistero.

Il secondo aereo è per Giulia Provvedi, inviato da un’amica. E fin qui ci siamo: almeno si ammette che a pagare sia stata una persona cara e non dei “fan” leggendari. Il terzo è di nuovo per Piera e Roncaccia, che ancora faticano a capacitarsi di cosa stiano vedendo da fuori per far sì che arrivi persino un secondo striscione firmato dalla fanbase Romel.