Guendalina Tavassi istiga Moreno Morello al Grande Fratello VIP, ma quando lui reagisce gli dà del maschilista e si gioca la victim card: “Sono una madre”

Le strategie al Grande Fratello sono sempre esistite. Quest’anno i concorrenti sembravano tutti amici; fatta eccezione per Marina La Rosa che sin da subito ha messo in chiaro di non volersi avvicinare a determinate persone (Jonathan Kashanian e Alex Belli tra questi). Ma nell’ultima settimana la casa si è divisa in gruppi che non sono ancora ben identificabili e, soprattutto, qualcuno ha già iniziato a giocare sporco. Avevamo già parlato dell’assurda accusa di omofobia ad Andreas Muller da parte di Jonathan: uno sgambetto di cattivo gusto sia nei confronti di Andreas che nei confronti del tema sensibile. Jonathan, pur conoscendo da vicino il tema, ha preferito strumentalizzarlo per colpire una persona amica di Marina, di cui non ha accettato il rifiuto. Una strategia è una strategia, tutt’altra cosa è invece un’infamata. E la strategia (infamata) più vecchia del mondo al GF qual è? Scegliere di indossare i panni della vittima sacrificale. E se questo vuol dire tentate di infangare la reputazione di qualcuno, Jonathan lo ha fatto con Andreas. Non solo Jonathan, anche Guendalina Tavassi ha scelto di giocarsi la victim card. E, possiamo dirlo, lei pare essere stata più furba di Kashanian. Perché Guendalina ha scelto di agire in modo ancora più subdolo.

Durante l’ultima puntata, infatti, i concorrenti prendono visione di una clip in cui la concorrente romana domanda a vari inquilini come mai Moreno Morello e Federica Morello dormissero nello stesso letto. Marina le risponde che il motivo è che i due hanno un rapporto talmente amicale da essere simile a quello tra padre e figlia, ma Guendalina non ci crede e inizia ad insinuare il dubbio chiedendo insistentemente nella casa: “Credete veramente che siano padre e figlia?”; senza mai esporsi troppo su come definisca lei questo rapporto, limitandosi a dire che non sapeva che fossero “così amici”. Moreno è sposato e molto più grande di Federica e l’insistenza della domanda di Guendalina è chiaramente insinuante: sta instillando il sospetto che Moreno e Federica possano avere una tresca, o quantomeno che Moreno possa provare un’attrazione silente per Federica. Anche se Guendalina durante la puntata nega, è chiaro: il suo è un modo di infondere un dubbio, non solo agli abitanti della casa, ma soprattutto al pubblico a casa che, a quel punto, potrebbe non vedere di buon occhio i due Morello e quindi puntare a eliminarli in nome del detto “tra moglie e marito non mettere il dito”. Per altro, sia Moreno che Federica questa settimana sono al televoto. Anche in questo caso, il vero bersaglio non è Moreno, ma Federica, verso cui Guendalina non ha affatto simpatia. Di solito al pubblico non piace l’idea che una ragazza giovane e bella possa essere motivo di tentazione per un uomo sposato: e il gioco è fatto.