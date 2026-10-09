Guendalina Tavassi istiga Moreno Morello al Grande Fratello VIP, ma quando lui reagisce gli dà del maschilista e si gioca la victim card: “Sono una madre”

Le strategie al Grande Fratello sono sempre esistite. Quest’anno i concorrenti sembravano tutti amici; fatta eccezione per Marina La Rosa che sin da subito ha messo in chiaro di non volersi avvicinare a determinate persone (Jonathan Kashanian e Alex Belli tra questi). Ma nell’ultima settimana la casa si è divisa in gruppi che non sono ancora ben identificabili e, soprattutto, qualcuno ha già iniziato a giocare sporco. Avevamo già parlato dell’assurda accusa di omofobia ad Andreas Muller da parte di Jonathan: uno sgambetto di cattivo gusto sia nei confronti di Andreas che nei confronti del tema sensibile. Jonathan, pur conoscendo da vicino il tema, ha preferito strumentalizzarlo per colpire una persona amica di Marina, di cui non ha accettato il rifiuto. Una strategia è una strategia, tutt’altra cosa è invece un’infamata. E la strategia (infamata) più vecchia del mondo al GF qual è? Scegliere di indossare i panni della vittima sacrificale. E se questo vuol dire tentate di infangare la reputazione di qualcuno, Jonathan lo ha fatto con Andreas. Non solo Jonathan, anche Guendalina Tavassi ha scelto di giocarsi la victim card. E, possiamo dirlo, lei pare essere stata più furba di Kashanian. Perché Guendalina ha scelto di agire in modo ancora più subdolo.
Durante l’ultima puntata, infatti, i concorrenti prendono visione di una clip in cui la concorrente romana domanda a vari inquilini come mai Moreno Morello e Federica Morello dormissero nello stesso letto. Marina le risponde che il motivo è che i due hanno un rapporto talmente amicale da essere simile a quello tra padre e figlia, ma Guendalina non ci crede e inizia ad insinuare il dubbio chiedendo insistentemente nella casa: “Credete veramente che siano padre e figlia?”; senza mai esporsi troppo su come definisca lei questo rapporto, limitandosi a dire che non sapeva che fossero “così amici”. Moreno è sposato e molto più grande di Federica e l’insistenza della domanda di Guendalina è chiaramente insinuante: sta instillando il sospetto che Moreno e Federica possano avere una tresca, o quantomeno che Moreno possa provare un’attrazione silente per Federica. Anche se Guendalina durante la puntata nega, è chiaro: il suo è un modo di infondere un dubbio, non solo agli abitanti della casa, ma soprattutto al pubblico a casa che, a quel punto, potrebbe non vedere di buon occhio i due Morello e quindi puntare a eliminarli in nome del detto “tra moglie e marito non mettere il dito”. Per altro, sia Moreno che Federica questa settimana sono al televoto. Anche in questo caso, il vero bersaglio non è Moreno, ma Federica, verso cui Guendalina non ha affatto simpatia. Di solito al pubblico non piace l’idea che una ragazza giovane e bella possa essere motivo di tentazione per un uomo sposato: e il gioco è fatto.
Moreno e Federica sono legati da una sincera amicizia. Almeno finora non c’è alcun segnale che faccia credere il contrario. Qualcuno può ritenere biasimabile che Morello da uomo sposato condivida il letto con una bella e giovane ragazza, ma questi - se permettete - sono affari di Morello e la moglie; e se non si preoccupa lei, che motivo ha di farlo Guendalina Tavassi, se non quello di dare una spallata agli avversari di gioco? E se questa vi sembrava già una mossa infamante, in realtà il bello arriva proprio durante l’ultima puntata: Guendalina centra l'obiettivo. Nessuno nella casa crede che Moreno e Federica possano avere una tresca, ma Morello - alla vista del pettegolezzo che Guendalina ha serpeggiato - si scalda e dà alla concorrente romana ciò che voleva: passare da carnefice pettegola a vittima del patriarcatoH! Come ci riesce? Semplice. Sempre durante la puntata viene mostrata una clip di Guendalina che, mentre si trova a tavola con altre concorrenti, rivela che durante il Grande Fratello a cui ha partecipato 16 anni fa, avrebbe dormito tutte le sere con un concorrente fidanzato che, all’ingresso della fidanzata nella casa, avrebbe negato tutto e scelto la fidanzata. A quel punto, la Tavassi indispettita e con intento vendicativo avrebbe detto alla fidanzata: “Mi auguro solo che io non sia incinta”. Una frase non propriamente felice, che ha suscitato in Morello una reazione molto severa in confessionale: “Lei era solita consumare con maschi a caso”. E ancora: “Su quel letto (suo e di Federica) c'è un livello di dignità, rispetto e amore superiori a quello a cui sei abituata tu”. A quel punto Guendalina è visibilmente in estasi, anche se mette in scena una drammaticità alla CentoVetrine. Sotto i baffi gioisce della caduta clamorosa di Moreno, che nel suo tranello ci è cascato con tutte le scarpe. Ed è subito: “Mi ha dato della poco di buono, davanti ai miei figli, a mia madre, alla mia famiglia”. Sembrava di sentire in lontananza Giorgia Meloni con il suo tormentone: “Sono una donna. Sono una madre. Sono cristiana”. E attenzione eh: perché le “mamme” possono fare battute sgradevoli, istigare gli altri, raccontare che personaggi dello spettacolo con cui hanno condiviso altre esperienze si sono ca*ati nei pantaloni, leccare la colazione dei propri nemici per fare uno sgarbo; ma guai se qualcuno prova ad offendere loro; tutto diventa un pretesto per definirsi la martire pura e casta che viene infangata davanti agli occhi dei figli.
Le parole di Moreno sono state dure, sì. Ma sono la comprensibile reazione di chi si sente sottilmente (ma neanche troppo) accusato di adulterio davanti agli occhi della moglie che lo guarda da casa. Moreno Morello è visibilmente infastidito, ma non tanto perché si preoccupa della fiducia della moglie, ma perché intuisce perfettamente il gioco di Tavassi che, nel frattempo, da giorni e giorni non fa che riempire la testa degli altri inquilini con i suoi discorsi in loop incentrati sul fatto che lei sia stata offesa davanti a tutta Italia. Certo, sarà un po' bacchettone; ma da qui a farlo passare per mostro ce ne passa!
Durante la cena di mercoledì, a Giulia Provvedi viene chiesto chi secondo lei dovrà lasciare la casa tra i nominati della settimana. Da lì si innesca nuovamente lo scontro tra Moreno e Guendalina, con altri abitanti della casa che intervengono per stemperare il tutto: dalla parte di Moreno sembra esserci solo Federica. Se Guendalina non era riuscita a insinuare il sospetto che tra “i Morello” della casa potesse esserci qualcosa di losco, riesce comunque a fargli terra bruciata dopo questo dribbling strategico: adesso la parte lesa è lei. E per quanto possa essere ammissibile ritenere che le parole rivoltele da Moreno siano poco carine, è ancora meno carino utilizzare un tema sensibile come quello del femminismo come arma per difendersi dai “nemici”. Un po’ come ha fatto Jonathan, che ha scelto la noiosa e prevedibile strategia dell’omofobia da appioppare a caso a chi vuol colpire; anche Guendalina si appropria di un altro tema trend per colpire e affondare Morello e Federica. Lei dichiara di non aver mai insinuato di un flirt tra loro, ma chi ci crede? E poi, ora che lei veste i panni della donna offesa “a nome di tutte le donne d’Italia”, non importa più ciò che ha innescato questa polemica e cosa sia successo prima.
Peccato che in Italia basti farsi scudo con il fatto di “essere mamma” per suscitare empatia e farla franca. E così la maggior parte degli abitanti della casa e sicuramente anche la maggioranza del pubblico a casa, quasi per senso di colpa nei confronti del tema sensibile, si schiera con lei. Il vero problema non è Guendalina Tavassi che si fa beffe di un tema serio per strategia di gioco perché conosce a memoria i meccanismi del GF; la questione centrale è l’ipocrisia che ancora aleggia sul nostro Paese. Perché anche un reality è specchio della società. E oggi, fateci caso, si possono persino commettere reati, ma se si sceglie “la carta della vittima” (di omofobia o del patriarcato che dir si voglia), tutti sono pronti a cambiare giudizio in positivo, senza considerare che a volte si possa trattare di vere e proprie manipolazioni o strumentalizzazioni. Da sempre i migliori carnefici sanno fingersi ottime “vittime”. Utilizzare temi sensibili solo perché di tendenza e strumentalizzarli per “scagionarsi” dalle proprie colpe resta uno degli atti più infimi che si possano compiere. Perché certi temi meritano grande sensibilità, peccato che la mentalità da trend li stia ridicolizzando e svuotando di ogni qualsivoglia significato. Nel frattempo, sia Guendalina che Moreno sono al televoto: capiremo stasera se il pubblico votante saprà sorprenderci.