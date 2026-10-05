Grande Fratello VIP: Jonathan rifiutato da Marina La Rosa ora vuole mandarla in eliminazione? Quando lo stratega è anche il più ferito

Jonathan e Marina sembrano proprio la dimostrazione concreta del detto “in amore vince chi fugge”, ma Jonathan a perdere non ci sta proprio. Marina La Rosa, con l’occhio clinico da psicologa, l’ha già sgamato: ritiene che Kashanian sia una persona che non tollera l’idea di non piacere a tutti; non a caso all’interno della casa è amico di tutti e si sforza per tenere in piedi l’equilibrio tra i concorrenti del GF VIP, facendo spesso anche da pacere. Tutto questo alla cinica Marina non torna: per una come lei, selettiva e senza filtri, non è credibile che qualcuno possa trovare simpatici tutti. Ma mentre Marina continua a sostenere la sua tesi e ad alzare un muro nei confronti di Jonathan, lui che fa? Continua a punzecchiarla, con il perbenismo e con l’ostentata empatia di chi ha deciso di smascherarla senza scoprirsi mai davvero. Quella di Jonathan, più che semplice curiosità e ossessione di piacere, sembra essere diventata una strategia per far crollare Marina: la personalità più temuta da chi questo programma vuole vincerlo. E Jonathan è tra questi.

D’altronde è stato lui ad ammetterlo durante un confronto con Marina: “Tu fuori hai dei figli e una famiglia, io non ho nessuno e quindi cerco di fare dei miei amici la mia famiglia”. La psicologia di Jonathan è semplice da decifrare: lui ha bisogno di consensi, se ne nutre per colmare le sue mancanze affettive. E la sua, più che brama di vittoria mossa dall’ego, è bisogno cieco di un consenso pubblico che possa comunicargli: tu vali. Marina La Rosa è su un altro universo, ha un’altra età e una consapevolezza e sicurezza decisamente diverse. Jonathan, non riuscendo a conquistarla, la vuole “affondare” perché ha capito che il suo dissenso può danneggiare la sua immagine agli occhi del pubblico. Allora, non riuscendo a farsela alleata, insiste, la “tormenta” di provocazioni, domande, la studia per provare a capire qual è il suo tallone d’Achille su cui può scagliare la sua freccia. Jonathan agisce per fragilità, è ovvio, non è affatto una persona cattiva. Ma quando si dice che Marina La Rosa è la più giocatrice di questa edizione del GF VIP, bisognerebbe fermarsi un momento e soffermarsi sui volti meno sospetti. Perché il vero gioco nasce dalle fragilità e, per quanto ci riguarda, il vero giocatore è sempre il più ferito: Jonathan Kashanian.