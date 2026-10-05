Ace Combat 8: Wings of Theve, datemi una cloche e solleverò il mondo

Il RE Engine, del resto, continua a sembrare un motore grafico incapace di conoscere la parola "limite". Dopo Pragmata, lo strabiliante Resident Evil 9 e il nuovo Onimusha, sembrava che Capcom avesse ormai raggiunto il massimo nella riproduzione di volti, espressioni e corpi umani. Ace Combat 8 dimostra invece che il margine di crescita era ancora enorme. Se gli esseri umani rimangono impressionanti (ogni riferimento alla pilota Tasha Severskaya è assolutamente voluto) è quando il motore deve rappresentare il cielo, le nuvole, la luce e la materia atmosferica che accade qualcosa di davvero straordinario.

Non sono soltanto i modelli dei velivoli, dettagliatissimi e tamarri quanto basta per rispettare la tradizione della serie, a lasciare senza parole. Sono soprattutto la composizione volumetrica delle nubi, le rifrazioni della luce del sole sulla carlinga, i riflessi sul canopy e perfino le minuscole goccioline di condensa che si depositano sul cockpit durante le manovre più estreme. Tutto concorre a costruire un cielo che non fa semplicemente da sfondo: diventa parte integrante del gameplay. Ed è proprio qui che Ace Combat 8 compie il suo salto di qualità. Perché la grafica non è mai un semplice esercizio di stile, ma una componente attiva dell'esperienza di gioco. La sensazione che AC restituisce quando sei in missione e devi abbattere due caccia nemici che volano poco più avanti di te, ma continuano a sparire dentro enormi banchi di nubi mentre, alle tue spalle, un altro velivolo ti tallona ormai da diversi secondi ed è a un soffio dall'agganciarti con i suoi missili, è qualcosa di unico. È un'esperienza insieme adrenalinica e tattica, un cimento continuo per la testa e per i polpastrelli. Devi anticipare le traiettorie, gestire la velocità, leggere il cielo e fidarti dell'istinto. È in momenti come questi che Ace Combat 8 ricorda perché, da quasi trent'anni, nessuno è riuscito davvero a fare quello che fa lui.